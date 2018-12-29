Транспорт
Из текста документа следует, что владельцы смогут получить номера, находясь в любом регионе нашей страны. Однако номерные знаки будут содержать указание на субъекта Российской Федерации в котором зарегистрирован водитель.
Газета.Ru16:06
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Транспорт
МВД привяжет автономер к месту регистрации владельца
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