Чем занимается ЦНИИ "Электроприбор" Концерн поставляет навигационные комплексы для дизельных и атомных подводных лодок, системы навигации и системы ориентации космических аппаратов. Является ведущим институтом в области высокоточной навигации, имеет статус государственного научного центра России.

с чего всё началось

МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти возбудило уголовное дело о хищении при проведении работ для Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) «Электроприбор», производящего навигационное оборудование для атомных подлодок.

МВД пришло с обысками к поставщику электроники для атомных подлодок

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