Уголовное преследование Голунова прекращеноТАСС 10:22

с чего всё началось

Я счастлива, плачу. Мы прекрасно понимаем, что это произошло благодаря усилиям сотен и тысяч людей. Огромная благодарность всем им.

МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев.

Политика Польский историк рассказал, как избежать конфликта с Россией Польский историк Анджей Новак рассказал новостному-порталу wPolityce, что с точки зрения геополитики конфликт между Москвой и Варшавой "на самом деле неизбежен".

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Общество Group-IB представила итоги проверки голосования в финале «Голос. Дети» «Первый канал» аннулировал результаты голосования и 24 мая объявил победителями шоу всех финалистов шестого сезона.

Культура «Спаситель мира» да Винчи найдена на яхте саудовского принца Картина «Спаситель мира», принадлежащая кисти Леонардо да Винчи, местонахождение которой не могли установить сотрудники парижского Лувра, обнаружилась на яхте принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

Происшествия В аэропорту Астрахани самолет S7 сел с отказавшим двигателем Пассажирский самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс из Москвы, совершил посадку в аэропорту Астрахани с отказавшим двигателем.

Кино Первый канал покажет документальный фильм об аварии на ЧАЭС Документалка выйдет в эфир 22 июня. В субботу, 22 июня, Первый канал покажет документальный фильм об аварии на Чернобыльской АЭС.

Технологии В работе онлайновых сервисов ВТБ произошёл сбой «Некоторые перебои наблюдаются в работе IT-систем ВТБ, специалисты банка работают над устранением проблемы», — лаконично сообщило РИА Новости, цитируя пресс-службу второго по активам российского банка.

Авто Конкурс «КамАЗа» на имя нового грузовика не выиграл никто ПАО "КамАЗ" поблагодарило участников конкурса, приславших свои варианты названия для первого грузовика новой модельной линейки - КАМАЗ-54901.

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Политика Главред «Медузы» попросил не выходить на митинг 12 июня Свои подписи под документом поставили гендиректор издания Галина Тимченко, главред Иван Колпаков, основатель The Bell Елизавета Осетинская, издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов и адвокат Сергей Бадамшин, представлявший интересы Голунова.

Экономика Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Общество Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска Канадские власти заявили, что смогут рассмотреть просьбу кузбассовцев о предоставлении им статуса беженцев только после того, как те покинут Россию.

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Общество В Швеции обсудят главные мировые транспортные тренды Еще один важный тренд - использование электробусов, и на выставку свои экспонаты привезли более десяти компаний со всего мира.

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