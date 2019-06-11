МВД прекратило уголовное преследование ГолуноваИзвестия 11:07

Я счастлива, плачу. Мы прекрасно понимаем, что это произошло благодаря усилиям сотен и тысяч людей. Огромная благодарность всем им.

МВД освободило журналиста Ивана Голунова от уголовной ответственности в связи с недоказанностью вины. Об этом говорится в заявлении главы ведомства Владимира Колокольцева, опубликованном во вторник, 11 июня. «Сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения сняты», — заявил министр.

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Происшествия Собянин потребовал продолжить расследование по делу Голунова В МВД быстро и беспристрастно провели расследование по делу Ивана Голунова, и его следует так же беспристрастно продолжить, считает мэр Москвы Сергей Собянин.

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