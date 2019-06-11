Происшествия
МВД прекратило уголовное преследование ГолуноваИзвестия 11:07
МВД освободило журналиста Ивана Голунова от уголовной ответственности в связи с недоказанностью вины. Об этом говорится в заявлении главы ведомства Владимира Колокольцева, опубликованном во вторник, 11 июня. «Сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения сняты», — заявил министр.
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Я счастлива, плачу. Мы прекрасно понимаем, что это произошло благодаря усилиям сотен и тысяч людей. Огромная благодарность всем им.
— Галина Тимченко, российская журналисткаКоммерсантъ 10:04
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Происшествия
Журналист Голунов вышел на свободу
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Как признается сама актриса, ее пугает неизвестность.
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