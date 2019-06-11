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Дело журналиста Голунова прекращаютОреанда-Новости 11 июня в 10:35
Отмечается, что это решение было принято в связи с недосказанностью вины Голунова. Журналиста уже сегодня освободят от домашнего ареста. Напомним, Голунова задержали 6 июня, его обвиняли в сбыте наркотиков.
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Я счастлива, плачу. Мы прекрасно понимаем, что это произошло благодаря усилиям сотен и тысяч людей. Огромная благодарность всем им.
— Галина Тимченко, российская журналисткаКоммерсантъ 11 июня в 10:04
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