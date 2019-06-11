Происшествия
Ивана Голунова освободили от уголовной ответственностиМуксун.fm 11 июня в 10:33
Колокольцев заявил, что исходя из результатов различных экспертиз и анализов было принято решение прекратить уголовное дело в отношении Ивана Голунова. Министр также отметил, что Голунов будет отпущен из под домашнего ареста сегодня, 11 июня.
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Я счастлива, плачу. Мы прекрасно понимаем, что это произошло благодаря усилиям сотен и тысяч людей. Огромная благодарность всем им.
— Галина Тимченко, российская журналисткаКоммерсантъ 11 июня в 10:04
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Политика
Украине грозит трибунал ООН из-за инцидента в Керченском проливе
Прошлогодний инцидент в Керченском проливе дорого обойдется Украине. Москва может подать иск к Киеву в Международный суд ООН.
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Ученые-онкологи из Соединенных Штатов Америки назвали несколько самых распространенных человеческих привычек, которые могут привести к появлению рака.
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Административно-бюджетное управление Белого дома установило срок на исполнения запрета американскими компаниями по Huawei.
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Общество
Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот
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Политика
Депутат Рады заявил о необходимости диалога с Россией
Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич полагает, что диалог с Россией, поможет Украине решить конфликт внутри страны, а также снизить стоимость услуг ЖКХ.
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Экономика
Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов
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«Сент-Луис» впервые в истории завоевал Кубок Стэнли
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Путин заявил о неизбежности восстановления отношений с Украиной
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Технологии
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В России вузы начнут к 2021 году выдавать выпускникам цифровые дипломы. Новую модель опробуют уже в этом году в пяти университетах.
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Общество
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Общество
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено вчера в 17:11
Армия и оружие
США разместят в Польше эскадрилью беспилотников
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Шоу-бизнес
Волочкова призналась, что Собчак всегда пыталась ее унизить
В недавнем интервью артистка призналась, что они с Ксенией Собчак никогда не были ни друзьями, ни врагами.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия
Осужденная в Кувейте россиянка вышла на свободу под залог
Осужденная на десять лет в Кувейте российская предпринимательница Мария Лазарева вышла в среду вечером на свободу под залог в один миллион кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов США), сообщил РИА Новости по телефону общественный защитник Лазаревой из Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Сидоров.
Обновлено вчера в 17:37
Политика
США расширили санкционные списки по Ирану
Министерство финансов США внесло в санкционные списки по Ирану иракскую компанию South Wealth Resources Company и двух граждан Ирака, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
Музыкант группы «Ляпис Трубецкой» впал в кому
Белорусские следователи выясняют обстоятельства избиения в Минске Руслана Владыко — известного музыканта, участвовавшего в белорусской рок-группе «Ляпис Трубецкой» и являющегося сейчас гитаристом группы Trubetskoy, сообщил РИА Новости в среду официальный представитель Следственного комитета страны Сергей Кабакович.
Обновлено вчера в 15:50
Экономика
Чубайс предложил ввести углеродный налог
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог, чтобы простимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Трамп подтвердил встречу с Путиным на G20
Обновлено вчера в 13:01
Транспорт
Состояние водителей начнут определять с помощью нового теста
При проверке на наркотики водителю предложат сдать слюну на экспресс-тест.
Обновлено в 00:54
Происшествия
На месте ДТП в Сочи заметили умершего в СИЗО Цапка, пишут СМИ
"Жители станицы Кущевской хорошо знали умершего главаря банды и утверждают, что на фото, сделанном 04.06.2019 года на месте происшествия именно Сергей Викторович Цапок", - говорится в тексте заявления.
Обновлено вчера в 06:02
Шоу-бизнес
Виторган едет в Сочи к Собчак и Богомолову
Обновлено вчера в 18:47
Армия и оружие
В ДНР заявили о вывозе ядерных отходов США на Украину
На территории Украины хранятся ядерные отходы США, сообщил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.
Обновлено вчера в 20:17
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Киев
Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания названия Киева, сообщила пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.
Обновлено вчера в 22:39
Общество
Россиянам решили затруднить покупку алкоголя и сигарет
В 2018 году продажи алкоголя в России поднялись на 4,6 процента, но при этом его доля в объеме товаров повседневного потребления в денежном выражении сократилась с 20,2 до 20 процентов.
Обновлено в 00:59
Здоровье
Названы приводящие к проблемам с кожей лица продукты
По словам специалиста, к покраснениям, акне и появлению ранних морщин могут привести алкоголь, глютен, сахар и молочные продукты.
Обновлено вчера в 22:57
Происшествия
Корреспондент «Газеты.Ru» задержан на акции в центре Москвы
Корреспондент "Газеты.Ru" Павел Воронков задержан при освещении несанкционированной акции в центре Москвы.
Обновлено вчера в 07:55
Экономика
В России могут вырасти тарифы на сбор мусора
В России могут снова вырасти тарифы на сбор мусора, поскольку теперь в них предлагают включить затраты на рекультивацию.
Обновлено вчера в 19:06
Политика
Парубий подписал закон об импичменте президента
Сегодня подписал закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины», — цитирует спикера Рады ТАСС.
Обновлено вчера в 10:40
Авто
Паркетник Haval F7 сбросит в цене 220 тысяч рублей
Обновлено в 00:19