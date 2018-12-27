Общество

МВД предложило ввести бессрочный вид на жительство для иностранцев
Ведомости
02:25

Постоянное проживание иностранцев в России регулируется законом «О правовом положении иностранных граждан». По ст. 8 этого документа до получения вида на жительство иностранец должен прожить в стране не менее одного года по разрешению на временное проживание.
Ведомости02:25

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МВД предлагает ввести бессрочный вид на жительство для иностранцев и отказаться от практики его продления каждые 5 лет

Эхо Москвы02:30

Вид на жительство в РФ может стать бессрочным

News.ru02:26

МВД предложило ввести бессрочный вид на жительство для иностранцев

Ведомости02:25

МВД предложило ввести бессрочный вид на жительство для иностранцев

Новая газета02:11

МВД выступило за введение бессрочного вида на жительство для иностранцев

Взгляд.ру01:58

МВД РФ предложило ввести бессрочный вид на жительство для иностранцев

Интерфакс01:27

Экс-сотрудника свердловского ГУ МВД будут судить за взятки от иностранцев

Znak.com24 декабря в 02:29

В России выдадут бессрочный вид на жительство

Вести.UZ02:10
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Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать лучшие ингредиенты для «оливье»

В Роскачестве напомнили о результатах исследований ингредиентов для традиционного новогоднего салата "Оливье" и рассказали, как их правильно выбрать.
Обновлено в 00:00
Общество

Сотрудники МЧС спасли более 200 тысяч человек в 2018 году

Более 200 тысяч человек были спасены специалистами МЧС при катастрофах, авариях и пожарах в 2018 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 23:43
Общество

Золотов рассказал о внуке, который учится в Англии

Глава Росгвардии Виктор Золотов впервые рассказал о внуке, который учится в Англии, отметив, что его учебу оплачивает его отец.
Обновлено вчера в 15:07
Общество

Почти 3 млн россиян оказались невыездными перед Новым годом

Почти 3 миллиона россиян оказались в 2018 году в числе невыездных должников перед новогодними праздниками.
Обновлено в 01:33
Общество

В Индонезии изменили маршруты полетов в районе вулкана Кракатау

Власти Индонезии изменили маршруты полетов самолетов над районом вулкана Кракатау из-за его активизации.
Обновлено в 00:37
Общество

Американец первым в истории пересек Антарктиду в одиночку

Колин О' Брейди первым в мире смог пересечь без посторонней помощи Антарктиду.
Обновлено в 02:29
Общество

Дерипаску лишили права на бесплатный проезд в автобусе

Совет депутатов Саяногорска в Хакасии лишил некоторых льгот почетных жителей города, одним из которых является предприниматель Олег Дерипаска.
Обновлено вчера в 23:21
Общество

В Петербурге строители метро объявили голодовку на строящейся станции

На строящейся станции «Театральная» (желтая ветка) Санкт-Петербургского метрополитена собрались около 30 рабочих, которые 26 декабря объявили голодовку.
Обновлено вчера в 12:03
Общество

Роспотребнадзор запустил горячую линию по услугам такси и каршеринга

Всероссийская горячая линия Роспотребнадзора по услугам такси и каршеринга стартует 27 декабря, сообщается на сайте надзорного ведомства.
Обновлено вчера в 22:24
Общество

Росздравнадзор пожаловался в СК на клинику из-за женского обрезания

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что на сайте ООО «Классикус», действительно, предлагалась услуга женского обрезания, выполняемого по религиозным и ритуальным мотивам, что является грубейшим нарушением российского законодательства», — сообщили в Росздравнадзоре.
Обновлено вчера в 11:46
Общество

Опрос показал, сколько россиян планируют продлить новогодние каникулы

Согласно исследованию, 10% работающих россиян присоединят к каникулам еще несколько дней в счет отпуска или отгулами, чтобы отдохнуть подольше.
Обновлено вчера в 19:21
Общество

Минэкономразвития предложило ужесточить контроль за туроператорами

Что изменится для туроператоров и защитят ли туристов новые требования к их отчетности, разбирался РБК.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Жительница Читы 26 лет прожила с советским паспортом

Жительница краевого центра жила с советским паспортом с 1992 года и только сейчас решила поменять его на паспорт гражданина России, для чего обратилась в прокуратуру, рассказали в прокуратуре Забайкальского края.
Обновлено в 03:01
Общество

Пожилой француз отправился в путешествие через Атлантику в бочке

Француз Жан-Жак Савен начал путешествие через Атлантику в бочке без двигателя, парусов и весел, сообщает leparisien.fr.
Обновлено вчера в 12:43
Общество

«Яндекс» назвал самые странные и смешные запросы

«Яндекс» опубликовал подборку самых странных и смешных запросов за 2018 год.
Обновлено вчера в 15:32
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