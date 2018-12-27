Общество
МВД предложило ввести бессрочный вид на жительство для иностранцев
МВД предложило ввести бессрочный вид на жительство для иностранцевВедомости02:25
Постоянное проживание иностранцев в России регулируется законом «О правовом положении иностранных граждан». По ст. 8 этого документа до получения вида на жительство иностранец должен прожить в стране не менее одного года по разрешению на временное проживание.
Ведомости02:25
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Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать лучшие ингредиенты для «оливье»
В Роскачестве напомнили о результатах исследований ингредиентов для традиционного новогоднего салата "Оливье" и рассказали, как их правильно выбрать.
Обновлено в 00:00
Общество
Сотрудники МЧС спасли более 200 тысяч человек в 2018 году
Более 200 тысяч человек были спасены специалистами МЧС при катастрофах, авариях и пожарах в 2018 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 23:43
Общество
Золотов рассказал о внуке, который учится в Англии
Глава Росгвардии Виктор Золотов впервые рассказал о внуке, который учится в Англии, отметив, что его учебу оплачивает его отец.
Обновлено вчера в 15:07
Общество
Почти 3 млн россиян оказались невыездными перед Новым годом
Почти 3 миллиона россиян оказались в 2018 году в числе невыездных должников перед новогодними праздниками.
Обновлено в 01:33
Общество
В Индонезии изменили маршруты полетов в районе вулкана Кракатау
Власти Индонезии изменили маршруты полетов самолетов над районом вулкана Кракатау из-за его активизации.
Обновлено в 00:37
Общество
Американец первым в истории пересек Антарктиду в одиночку
Колин О' Брейди первым в мире смог пересечь без посторонней помощи Антарктиду.
Обновлено в 02:29
Общество
Дерипаску лишили права на бесплатный проезд в автобусе
Совет депутатов Саяногорска в Хакасии лишил некоторых льгот почетных жителей города, одним из которых является предприниматель Олег Дерипаска.
Обновлено вчера в 23:21
Общество
В Петербурге строители метро объявили голодовку на строящейся станции
На строящейся станции «Театральная» (желтая ветка) Санкт-Петербургского метрополитена собрались около 30 рабочих, которые 26 декабря объявили голодовку.
Обновлено вчера в 12:03
Общество
Роспотребнадзор запустил горячую линию по услугам такси и каршеринга
Всероссийская горячая линия Роспотребнадзора по услугам такси и каршеринга стартует 27 декабря, сообщается на сайте надзорного ведомства.
Обновлено вчера в 22:24
Общество
Росздравнадзор пожаловался в СК на клинику из-за женского обрезания
«В ходе надзорных мероприятий установлено, что на сайте ООО «Классикус», действительно, предлагалась услуга женского обрезания, выполняемого по религиозным и ритуальным мотивам, что является грубейшим нарушением российского законодательства», — сообщили в Росздравнадзоре.
Обновлено вчера в 11:46
Общество
Опрос показал, сколько россиян планируют продлить новогодние каникулы
Согласно исследованию, 10% работающих россиян присоединят к каникулам еще несколько дней в счет отпуска или отгулами, чтобы отдохнуть подольше.
Обновлено вчера в 19:21
Общество
Минэкономразвития предложило ужесточить контроль за туроператорами
Что изменится для туроператоров и защитят ли туристов новые требования к их отчетности, разбирался РБК.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Жительница Читы 26 лет прожила с советским паспортом
Жительница краевого центра жила с советским паспортом с 1992 года и только сейчас решила поменять его на паспорт гражданина России, для чего обратилась в прокуратуру, рассказали в прокуратуре Забайкальского края.
Обновлено в 03:01
Общество
Пожилой француз отправился в путешествие через Атлантику в бочке
Француз Жан-Жак Савен начал путешествие через Атлантику в бочке без двигателя, парусов и весел, сообщает leparisien.fr.
Обновлено вчера в 12:43
Общество
«Яндекс» назвал самые странные и смешные запросы
«Яндекс» опубликовал подборку самых странных и смешных запросов за 2018 год.
Обновлено вчера в 15:32