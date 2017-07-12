с чего всё началось

МВД предложило внести изменения в паспорт гражданина России. Об этом говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов. Ведомство предлагает указывать в документе срок, когда его нужно заменить.

Политика Политика В Крыму построили заграждение на границе с Украиной

Технологии Технологии Эксперты назвали самые востребованные профессии 2019 года Аналитики рекрутингового агентства SuperJob составили список наиболее востребованных профессий в 2019 году.

Хоккей Хоккей Молодежная сборная России стартовала на ЧМ с победы над Данией Молодежная сборная России по хоккею нанесла поражение команде Дании в стартовом матче на чемпионате мира, который проходит в Канаде.

Политика Политика Украинский политолог Ковтун объяснил попадание в базу «Миротворца»

Политика Политика Новым председателем совета директоров «Русала» стал Жан-Пьер Тома Маттиас Варниг был назначен членом совета директоров "Русала" в июне 2012 года и избран его председателем в октябре того же года.

Армия и оружие Армия и оружие NI оценил испытания «Авангарда» Журнал The National Interest прокомментировал испытания российской ракеты с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком комплекса "Авангард".

Происшествия Происшествия В офисе магазинов «Красное и Белое» проходят обыски Сеть магазинов "Красное&Белое" подтвердила факт обысков на складах компании и в офисе, сообщает РИА "Новости".

Космос Космос В США умерла работавшая над телескопом «Хаббл» Нэнси Грейс Роман Астроном Нэнси Грейс Роман, участвовавшая в создании телескопа «Хаббл», скончалась в возрасте 93 лет в США.

Политика Политика Путин подписал закон об отмене платы за национальный роуминг Закон, обязывающий операторов мобильной связи устанавливать единые тарифы на все звонки, совершаемые по всей территории России, подписан президентом РФ Владимиром Путиным и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 27 декабря.

Хоккей Хоккей НХЛ. Кучеров и Василевский помогли «Тампе» обыграть «Филадельфию» "Лайтнингз" добились победы в овертайме 6:5. Очередной блестящий матч провел нападающий "Тампы" Никита Кучеров, принявший участие в четырёх голевых атаках из ести.

Происшествия Происшествия Россиянка задержана в Финляндии по запросу США Гражданка России Тэрада Мира задержана в аэропорту Хельсинки по запросу властей США, сообщили 27 декабря в консульском отделе при посольстве России в Финляндии.

Политика Политика Путин подписал закон о частичной декриминализации наказания за репосты Президент Владимир Путин внес предложение смягчить наказание за экстремистские репосты 3 октября.

Происшествия Происшествия В Алтайском крае в результате ДТП пострадали десять человек

Транспорт Транспорт Минтранс поддержит ужесточение скоростного режима Минтранс РФ поддержит снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.

Общество Общество Путин подписал закон о запрете жестокого обращения с животными

Экономика Экономика Центробанк аннулировал лицензии пяти крупных форекс-дилеров В четверг, 27 декабря, Банк России аннулировал лицензии пяти крупнейших российских форекс-дилеров — ООО «Форекс Клуб», ООО «Фикс Трейд», ООО «Трастфорекс», ООО «Телетрейд Групп» и ООО «Альпари Форекс».

Политика Политика Конгресс США вновь не проголосовал по бюджету Обе палаты Конгресса США собрались в четверг на заседания, но не стали предпринимать никаких шагов для того, чтобы положить конец так называемому шатдауну, то есть частичной приостановке работы федерального правительства, которая началась 22 декабря.

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Общество Общество Сбербанк рассказал о тратах россиян в последние минуты года 31 декабря 2017 года средний чек россиян за весь день составлял 700–750 рублей, однако за последние пять минут до боя кремлевских курантов эта сумма почти удвоилась и достигла 1350–1400 рублей.

Армия и оружие Армия и оружие Опубликовано видео запуска ракеты «Авангард» Опубликованы кадры запуска ракеты комплекса "Авангард" на полигоне Кура в Камчатском крае.

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Армия и оружие Армия и оружие За неделю 14 летательных аппаратов провели разведку у границ России За неделю разведку у границ России провели 14 летательных аппаратов.