Общество

МВД предложило внести изменения в правила техосмотра
РБК
16:24

В соответствии с документом МВД, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, оператор техосмотра перед его началом должен сверить номера кузова, рамы, кабины, шасси транспортного средства и сверить их с данными, которые есть в документе.
РБК16:24

Подробнее о событии

МВД предложило изменить правила техосмотра

Комсомольская правда17:30

МВД предложило внести изменения в правила техосмотра

РБК16:24

МВД захотело изменить правила техосмотра и оплаты

URA.Ru15:59

МВД предлагает отказывать в техосмотре авто с замененными без документирования запчастями

ТАСС15:49

МВД предложило изменить правила техосмотра

РИА Новости14:52

Правила техосмотра в России изменятся

News.ru14:35

Оператор сверит номера

Российская газета13:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 18:13, Ашберн
Транспорт

Продажа билетов на поезда в Крым начнется 9 декабря 2019

Обновлено в 13:38
Общество

Умерла заслуженный профессор МГУ Ия Маяк

"Деканат исторического факультета МГУ и кафедра истории древнего мира с глубоким прискорбием сообщают о кончине доктора исторических наук, заслуженного профессора Московского университета Ии Леонидовны Маяк", - говорится в сообщении.
Обновлено в 15:53
Общество

Стало известно о значительном улучшении состояния Шумахера

Обновлено в 08:22
Общество

На Камчатке объявлена лавинная опасность

Камчатский противолавинный центр объявил штормовое предупреждение из-за повышенной угрозы схода лавин со склонов вулканов и сопок, передает РИА "Новости" предупреждение центра.
Обновлено в 17:28
Здоровье

Минздрав составил памятку о правах россиян на бесплатную медпомощь

Министерство здравоохранения России опубликовало на официальном сайте памятку с указанием того, какие виды медицинской помощи должны оказываться россиянам бесплатно.
Обновлено в 06:18
Общество

Российские чиновники спилили ель для Нового года на кладбище

Главную новогоднюю ель для ледового городка в Стерлитамаке срубили на могиле заслуженного архитектора Юрия Подрядова, где дерево росло 25 лет, передает Proural.
Обновлено в 10:50
Здоровье

Голикова рассказала, как в России будут снижать смертность

Смертность от первых должна быть снижена на 24 процента, от онкологии - на 8 процентов.
Обновлено в 08:15
Транспорт

Две новые станции метро откроют в Москве до Нового года

Обновлено в 13:59
Общество

Сын Якунина подал в суд на «Новую газету»

Сын бывшего президента РЖД Владимира Якунина Андрей в разговоре с РБК подтвердил, что он подал иск.
Обновлено в 14:56
Общество

Суд нашел недостатки в иске главы Росгвардии Золотова к Навальному

Люблинский суд Москвы нашел недостатки в иске главы Росгвардии Виктора Золотова к блогеру Алексею Навальному.
Обновлено в 04:55
Общество

Календарь с Путиным вызвал ажиотаж в Японии, Европе и США

Настоящий ажиотаж вызвал вышедший за границей календарь на 2019 год с фотографиями на каждый месяц российского президента Владимира Путина.
Обновлено в 09:14
Общество

Морозы без снега продержатся в Москве до Нового года

Морозная погода без существенных осадков сохранится в Московском регионе до Нового года.
Обновлено в 08:30
Общество

Кузнецова предложила создать комиссию для оценки «качества детства»

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова призвала выработать единые критерии для оценки благополучия детей в регионах, в том числе создать специальную комиссию для оценки "качества детства".
Обновлено в 12:40
Путешествия

Истра вошла в пятерку малых городов для отдыха в новогодние праздники

Обновлено в 10:23
Общество

Словарь Merriam-Webster считает главным словом года «справедливость»

«Справедливость» (justice) стала словом года по мнению создателя национального словаря английского языка фирмы Merriam-Webster.
Обновлено в 09:15
Главное