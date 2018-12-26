Общество

МВД предложило внести изменения в паспорта россиян
РБК
11:06

В соответствии с документом, который опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативных правовых актов, на последней странице паспорта, где размещено «Извлечение из положения о паспорте гражданина России», предлагается уточнить информацию о сроках обмена документа.
РБК11:06
с чего всё началось
Министерство внутренних дел вынесло на общественное обсуждение проект
 постановления правительства, в соответствии с которым предлагается внести изменения в бланк паспорта гражданина РФ.
Московский Комсомолец11:18

Подробнее о событии

МВД предложило изменить российский паспорт

Московский Комсомолец11:18

МВД России предложило внести изменения в паспорт

RT на русском13:42

В МВД предложили скорректировать российский паспорт

URA.Ru12:31

МВД предложило внести изменения в паспорта россиян

РБК11:06

МВД предложило внести изменения в паспорта

РИА Новости10:53

МВД предложило внести изменения в российские паспорта

Ведомости13:55

МВД предложило изменить бланк паспорта

Говорит Москва09:59
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Поисковик «Яндекс» удалил из выдачи официальный сайт Telegram.
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В Петербурге около 30 рабочих объявили голодовку в шахте метро

Обновлено в 12:22
Общество

МВД предложило внести изменения в паспорта россиян

В соответствии с документом, который опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативных правовых актов, на последней странице паспорта, где размещено «Извлечение из положения о паспорте гражданина России», предлагается уточнить информацию о сроках обмена документа.
Обновлено в 11:06
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