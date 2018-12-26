с чего всё началось

МВД предложило внести изменения в паспорт гражданина России, следует из документа, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов. В ведомстве призвали добавить в удостоверение личности напоминание о сроках обмена документа.

Происшествия Происшествия В компании «Красное и Белое» проходят обыски В сети магазинов компании "Красное и Белое" продаются алкогольные и безалкогольные напитки, а также продукты питания.

Энергетика Энергетика Стоимость нефти Brent выросла на 4% В понедельник, 24 декабря, стоимость нефти марки Brent упала более чем на 6% и впервые с августа 2017 г. опустилась ниже $51 за баррель.

Армия и оружие Армия и оружие Появилось видео запуска ракеты «Авангард» СМИ опубликовали видео испытаний новейшего ракетного комплекса «Авангард» — ракету с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком запускали по поручению и команде президента Владимира Путина.

Армия и оружие Армия и оружие Трамп посетил Ирак с необъявленным визитом «Президент Трамп и первая леди отправились в Ирак поздно вечером на Рождество, чтобы встретиться с нашими военнослужащими и высшим военным руководством», – написала в Twitter пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Общество Общество МВД предложило внести изменения в паспорта МВД предложило внести изменения в паспорт гражданина России, следует из документа, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.

Общество Общество В Петербурге около 30 рабочих объявили голодовку в шахте метро Около 30 рабочих подрядчика ОАО "Метрострой" в Петербурге спустились в шахту строящейся станции "Театральная" и объявили голодовку, требуя выплатить зарплату, сообщает в среду пресс-служба предприятия.

Футбол Футбол Завершено предварительное следствие по делу Кокорина и Мамаева Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Политика Политика Украина продлила запрет на въезд мужчинам из России Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины продлил запрет на въезд для российских граждан мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, сообщил первый замглавы МВД Украины генерал-полковник Сергей Яровой.

Спорт Спорт Цзюй Вэньцзюнь захватила лидерство на ЧМ по рапиду в Санкт-Петербурге После четырёх раундов турнира по быстрым шахматам у женщин вперёд вырвалась чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь из Китая, которая показала стопроцентный результат, набрав 4 очка.

Здоровье Здоровье Минздрав подтвердил планы запретить продажу табака после 2050 года Минздрав РФ подтвердил планы рассмотреть вопрос о возможности последовательного выведения табака с рынка после 2050 года, об этом рассказал заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

Технологии Технологии «Яндекс» удалил из поиска сайт Telegram Поисковик «Яндекс» удалил из выдачи официальный сайт Telegram.

Общество Общество «Яндекс» назвал самые странные и смешные запросы

Политика Политика КП: Золотов открестился от дачи Микояна Глава Росгвардии Виктор Золотов прокомментировал заявление основателя Фонда борьбы с коррупцией(ФБК) Алексея Навального о том, что ему якобы принадлежит бывшая дача советского деятеля Анастаса Микояна.

Армия и оружие Армия и оружие Трамп: США не намерены выводить войска из Ирака

Общество Общество К новому году в России удвоилось число усталых и грустных жителей К концу 2018 года в России удвоилась доля уставших и грустных жителей, в сравнение с декабрем прошлого года (с 8 до 19 и с 4 до 10 процентов — соответственно), а доля разочарованных — утроилась (с 3 до 10 процентов).

Происшествия Происшествия В Германии ребенок вызвал полицию из-за недовольства подарками Немецкий мальчик вызвал полицию из-за того, что ему не понравились рождественские подарки.

Армия и оружие Армия и оружие The Times написала о воюющих в составе ВС Украины боевиках ИГИЛ Два батальона боевиков-исламистов воюют на стороне Украины, причем бойцы одного из них проходили обучение в лагерях ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) в Ираке и Сирии, пишет британское издание The Times.

Космос Космос Зонд New Horizons не нашёл колебаний яркости у объекта в поясе Койпера Зонд New Horizons не нашёл периодических колебаний яркости у карликовой планеты 2014 MU69. Об этом сообщается на сайте миссии.

Политика Политика Рэперу Элджею запретили въезд на Украину на три года

Космос Космос Российский космонавт на МКС остался без новогодних подарков В праздничную ночь на МКС остаются три космонавта: отечественный Олег Кононенко, представляющий NASA Энн Макклейн, а также ученый из Канады Давид Сен-Жак.

Армия и оружие Армия и оружие Израиль нанес ракетный удар по Сирии с территории Ливана Удар был нанесен по складу боеприпасов: израильские самолеты незаконно проникли в воздушное пространство Ливана для прикрытия и затем атаковали сирийские объекты.

Политика Политика Порошенко: Украина никогда не откажется от Керченского пролива Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Украина никогда не откажется от использования Керченского пролива для прохода в порты в Азовском море.

Общество Общество Золотов рассказал о внуке, который учится в Англии Глава Росгвардии Виктор Золотов впервые рассказал о внуке, который учится в Англии, отметив, что его учебу оплачивает его отец.

Политика Политика Кабмин одобрил выращивание наркосодержащих растений для лекарств Правительство одобрило законопроект, устанавливающий порядок выращивания на территории России наркосодержащих растений для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ в медицинских целях.

Политика Политика Парламент Израиля проголосовал за самороспуск Парламент Израиля принял закон о самороспуске. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Политика Политика NYT: Трамп не служил в армии благодаря поддельному диагнозу Президент США Дональд Трамп 50 лет назад избежал службы в армии благодаря поддельному диагнозу, сообщает The New York Times.

Политика Политика Волож и Авен не пришли на встречу с Путиным Петр Авен и Михаил Фридман не смогли принять участие во встрече с президентом, так как на момент получения приглашения уже находились в поездках очень далеко от Москвы, рассказал РБК представитель акционеров «Альфа-Групп».