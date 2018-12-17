с чего всё началось

Министерство внутренних дел (МВД) России предложило запретить прохождение техосмотра автомобилям, в которых есть измененные компоненты. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Здоровье Здоровье В Минздраве дали советы по выбору алкоголя в новогоднюю ночь При выборе алкоголя для новогодней ночи стоит учитывать, что сладкие и крепкие напитки повышают нагрузку на печень, рассказал «РИА Новости» главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

Общество Общество На Камчатке объявлена угроза схода лавин из-за мощного циклона На Камчатке объявлено штормовое предупреждение из-за повышенной опасности схода лавин, сообщил камчатский противолавинный центр.

Общество Общество Стало известно о значительном улучшении состояния Шумахера Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер больше не прикован к постели. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Общество Общество Россияне стали вдвое чаще есть фастфуд в 2018 году Интерес россиян к фастфуду за год вырос в два раза, при этом в ресторанах быстрого питания люди стали тратить меньше денег.

Транспорт Транспорт Продажа билетов на поезда в Крым начнется 9 декабря 2019 «Дата старта продажи железнодорожных билетов — 9 декабря 2019 года»,— сообщил «РИА Новости» представитель пресс-службы федерального государственного унитарного предприятия «Крымская железная дорога».

Общество Общество Умерла заслуженный профессор МГУ Ия Маяк "Деканат исторического факультета МГУ и кафедра истории древнего мира с глубоким прискорбием сообщают о кончине доктора исторических наук, заслуженного профессора Московского университета Ии Леонидовны Маяк", - говорится в сообщении.

Общество Общество Сын Якунина подал в суд на «Новую газету» Сын бывшего президента РЖД Владимира Якунина Андрей в разговоре с РБК подтвердил, что он подал иск.

Здоровье Здоровье Голикова рассказала, как в России будут снижать смертность Смертность от первых должна быть снижена на 24 процента, от онкологии - на 8 процентов.

Общество Общество Российские чиновники спилили ель для Нового года на кладбище Главную новогоднюю ель для ледового городка в Стерлитамаке срубили на могиле заслуженного архитектора Юрия Подрядова, где дерево росло 25 лет, передает Proural.

Общество Общество Сведения о выпускниках автошкол соберут в федеральном реестре С нового года правила коснутся и автошкол: в системе заработает специальный модуль по передаче сведений о дополнительном профобразовании и профессиональной переподготовке.

Общество Общество Турист уронил телефон в реку с крокодилами и рассмешил Сеть Турист Дилан Роос во время отдыха в Коста-Рике уронил телефон в реку с крокодилами и рассмешил Сеть.

Путешествия Путешествия Истра вошла в пятерку малых городов для отдыха в новогодние праздники

Общество Общество Санта-Клаус собрался в Россию перед Новым годом

Общество Общество Американский словарь Уэбстера назвал «справедливость» словом года Американский толковый словарь Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, известный как словарь Уэбстера, по традиции выбрал слово года.