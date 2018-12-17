с чего всё началось

Министерство внутренних дел (МВД) России предложило запретить прохождение техосмотра автомобилям, в которых есть измененные компоненты. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Авто Авто «Суицидальные» двери получила юбилейная спецверсия Lincoln Continental

Авто Авто Honda привезет в Россию обновленный Pilot Весной 2019 года в России стартуют продажи обновленного внедорожника Honda Pilot.

Авто Авто За месяц 26 компаний изменили цены на новые автомобили С 16 ноября по 15 декабря 26 автопроизводителей, официально представленных на российском рынке, изменили цены на свою продукцию, констатируют эксперты сайта Цена Авто после мониторинга прайс-листов.

Авто Авто В январе 2019 года Mercedes-Benz презентует новый купе CLA В понедельник, 17 декабря, стало известно, что 8 января 2019 года немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz проведет презентацию нового поколения купе CLA, сообщает "Российская газета".

Авто Авто Buick готовится представить новый кроссовер Inspire Ожидается, что новый Buick Inspire построят на платформе премиального Cadillac XT4.

Авто Авто Новый Changan CS15 появится в продаже в марте 2019 года Первые «товарные» автомобили приедут к дилерам в марте 2019 года.

Авто Авто Hyundai вывела на тесты ультрабюджетный кроссовер Hyundai Styx В модельной линейке Hyundai Styx расположится на ступень ниже Hyundai Creta.

Авто Авто Honda проводит испытания нового концепта беспилотника AWV Предполагается, что прототип под названием AWV сможет передвигаться по любой местности и благополучно преодолевать препятствия и при этом выполнять поставленные задачи, к примеру, расчищать местность для исследовательских работ.

Авто Авто На «КАМАЗе» запущена новая производственная линия

Авто Авто Рекордный проект Bloodhound нашел нового владельца В целом Bloodhound SSC намерены разогнать до 1609 км/ч, но ранее планировалось это сделать только в 2021 году.

Авто Авто Кроссовер Seat Ateca переработали для езды по тяжёлому бездорожью Специалисты переработали кроссовер Seat Ateca для езды по тяжёлому бездорожью.

Авто Авто Советскую СМЗ С-3Д «Инвалидка» продают в Великобритании На электронном аукционе Ebay выставлен весьма любопытный лот – советская мотоколяска СМЗ С-3Д «Инвалидка».

Авто Авто В Германии с начала года продали 70 «Буханок» Сотрудники аналитической организации подсчитали, что с начала текущего года на территории Германии было реализовано 70 автомобилей УАЗ-452 "Буханка".

Авто Авто Компания Bloodhound продолжит работу над сверхскоростным автомобилем Изначально стартовый капитал компании составил 8,5 млн долларов. А позже эта сумма выросла до 76,4 млн долларов.