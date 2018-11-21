Общество
МВД предложило сократить сроки выдачи загранпаспорта
МВД предложило сократить сроки выдачи загранпаспортаРБК16:02
Согласно действующему законодательству, максимальный срок оформления заграничного паспорта по месту фактического пребывания составляет четыре месяца, если гражданин подает документы по месту регистрации, то максимальный срок — один месяц.
РБК16:02
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Погода
В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра
Обновлено в 18:12
Общество
РАНХиГС: 70% россиян живут в условиях экономии
В условиях жесткой экономии живет каждый пятый россиянин, говорится в мониторинге Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте (РАНХиГС).
Обновлено в 17:49
Общество
Умерла сооснователь и журналист «Новой газеты» Зоя Ерошок
Умерла журналист и один из основателей «Новой Газеты» Зоя Ерошок, сообщается на сайте издания.
Обновлено в 17:49
Общество
Елена Хахалева стала рядовым судьей Краснодарского краевого суда
Судья Елена Хахалева, ставшая известной после "золотой" свадьбы своей дочери с приглашением звезд российской эстрады, снята с поста председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда.
Обновлено в 15:46
Общество
Новый вид жука-пилоуса назвали в честь Егора Летова
Ученый из Ярославской области Алексей Сажнев рассказал РИА Новости, что открыл новый вид жука-пилоуса и назвал его Augyles letovi — в честь лидера музыкальной группы "Гражданская оборона" Егора Летова.
Обновлено в 15:59
Здоровье
CNN: больные диабетом могут столкнуться с нехваткой инсулина
Пациенты, которым был диагностирован сахарный диабет 2-го типа, могут столкнуться с нехваткой инсулина к 2030 году, сообщает CNN со ссылкой на материалы журнала Lancet Diabetes and Endocrinology.
Обновлено в 17:36
Общество
Росгвардия рассмотрит проект Яровой о получении лицензии на оружие
Росгвардия рассмотрит законопроект вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, который вводит специальный порядок получения охотничьего билета и лицензии на оружие для лиц с 18 до 21 года, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
Обновлено в 18:26
Здоровье
В ГИБДД намерены приравнять ряд лекарств к алкоголю и наркотикам
Как выяснил RT, в ведомстве хотят приравнять эффект от употребления ряда лекарственных средств к алкогольному и наркотическому опьянению.
Обновлено в 17:41
Общество
Минпросвещения не собирается отказываться от ЕГЭ
Министерство просвещения России не собирается отказываться от единого государственного экзамена (ЕГЭ) в пользу системы раннего выявления талантов учеников, заявили в ведомстве.
Обновлено в 16:00
Общество
Dolce & Gabbana отменил шоу в Китае из-за обвинений в расизме
Итальянский дом моды Dolce & Gabbana отменил запланированное на среду шоу в Шанхае из-за скандальной рекламы, которую в Китае сочли расистской, пишет в среду CNN.
Обновлено в 17:40
Общество
Дмитрий Алешковский извинился за оскорбление гендиректора «Аэрофлота»
Председатель совета благотворительного фонда "Нужна помощь" Дмитрий Алешковский принес извинения гендиректору "Аэрофлота" Виталию Савельеву за оскорбления в его адрес, выступая в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в среду.
Обновлено в 16:59
Транспорт
Станция метро «Ховрино» будет закрыта в выходные
Как ожидается, с открытием станции "Беломорская" нагрузка на "Речной вокзал" уменьшится до 25%, и в часы пик пассажиропоток станции сократится приблизительно до 7,5-10 тыс. человек.
Обновлено в 16:16
Путешествия
Крым с начала 2018 года принял рекордные 6,43 млн туристов
Обновлено в 18:12
Общество
Васильева рассказала, как важно хранить красоту русского языка
День словаря в России традиционно отмечается 22 ноября в день рождения Владимира Даля, создателя одного из крупнейших словарей русского языка.
Обновлено в 17:53
Общество
Медведев заявил, что инвалиды могут работать лучше многих чиновников
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев допустил, что люди с ограниченными возможностями на госслужбе могут быть эффективней многих чиновников.
Обновлено в 13:24