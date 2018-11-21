с чего всё началось

Согласно действующему законодательству, максимальный срок оформления заграничного паспорта по месту фактического пребывания составляет четыре месяца, если гражданин подает документы по месту регистрации, то максимальный срок — один месяц.

Общество Общество Немецкие СМИ рассказали о «борщевичном бедствии» в России Борщевик, ранее распространённый только на территории Кавказа, стал настоящим стихийным бедствием в средней полосе России.

Погода Погода Трамп усомнился в глобальном потеплении из-за похолодания в США Президент США Дональд Трамп усомнился в феномене глобального потепления из-за грядущего похолодания в США.

Общество Общество ВЦИОМ: более 80% россиян считают себя счастливыми Большинство россиян (84%) чувствуют себя счастливыми людьми и называют причиной счастья семью, хорошее здоровье и работу.

Погода Погода В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра Гидрометцентр объявил на 21-22 ноября «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра.

Общество Общество Для депутатов перед Новым годом составят методичку по подаркам В Госдуме до конца года подготовят рекомендации о том, какие подарки можно получать депутатам, чтобы не было оснований обвинить их в коррупции.

Здоровье Здоровье В ГИБДД намерены приравнять ряд лекарств к алкоголю и наркотикам Как выяснил RT, в ведомстве хотят приравнять эффект от употребления ряда лекарственных средств к алкогольному и наркотическому опьянению.

Общество Общество Новый вид жука-пилоуса назвали в честь Егора Летова Ученый из Ярославской области Алексей Сажнев рассказал РИА Новости, что открыл новый вид жука-пилоуса и назвал его Augyles letovi — в честь лидера музыкальной группы "Гражданская оборона" Егора Летова.

Общество Общество Умерла сооснователь и журналист «Новой газеты» Зоя Ерошок Умерла журналист и один из основателей «Новой Газеты» Зоя Ерошок, сообщается на сайте издания.

Здоровье Здоровье CNN: больные диабетом могут столкнуться с нехваткой инсулина Пациенты, которым был диагностирован сахарный диабет 2-го типа, могут столкнуться с нехваткой инсулина к 2030 году, сообщает CNN со ссылкой на материалы журнала Lancet Diabetes and Endocrinology.

ЖКХ ЖКХ В Саратове полностью восстановили теплоснабжение в домах после аварии Специалисты в ночь на четверг полностью восстановили теплоснабжение в Саратове, где без отопления в среду остались 57 многоквартирных домов, сообщил ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.

Общество Общество РАНХиГС: 70% россиян живут в условиях экономии В условиях жесткой экономии живет каждый пятый россиянин, говорится в мониторинге Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте (РАНХиГС).

Общество Общество Аудитория Telegram в России в сентябре превысила 3 млн пользователей Число пользователей в России в возрасте 12–64 лет, заходивших в Telegram хотя бы один раз в день в сентябре 2018 года, составило 3 млн 63 тыс. человек.

Транспорт Транспорт Станция метро «Ховрино» будет закрыта в выходные Как ожидается, с открытием станции "Беломорская" нагрузка на "Речной вокзал" уменьшится до 25%, и в часы пик пассажиропоток станции сократится приблизительно до 7,5-10 тыс. человек.

Общество Общество Елена Хахалева стала рядовым судьей Краснодарского краевого суда Судья Елена Хахалева, ставшая известной после "золотой" свадьбы своей дочери с приглашением звезд российской эстрады, снята с поста председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда.