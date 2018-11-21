Общество
МВД предложило сократить сроки выдачи загранпаспорта
МВД предложило сократить сроки выдачи загранпаспортаРБК16:02
Согласно действующему законодательству, максимальный срок оформления заграничного паспорта по месту фактического пребывания составляет четыре месяца, если гражданин подает документы по месту регистрации, то максимальный срок — один месяц.
РБК16:02
с чего всё началось
Такой срок предполагается установить как для обычного документа, так и для загранпаспорта с электронным носителем информации, уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк, чьи слова приводятся на сайте ведомства.РИА Новости12:40
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