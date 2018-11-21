с чего всё началось

Согласно действующему законодательству, максимальный срок оформления заграничного паспорта по месту фактического пребывания составляет четыре месяца, если гражданин подает документы по месту регистрации, то максимальный срок — один месяц.

Погода Погода Трамп усомнился в глобальном потеплении из-за похолодания в США Президент США Дональд Трамп усомнился в феномене глобального потепления из-за грядущего похолодания в США.

Общество Общество ВЦИОМ: более 80% россиян считают себя счастливыми Большинство россиян (84%) чувствуют себя счастливыми людьми и называют причиной счастья семью, хорошее здоровье и работу.

Погода Погода В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра Гидрометцентр объявил на 21-22 ноября «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра.

Общество Общество Немецкая газета рассказала, как борщевик стал «чумой» для России Борщевик, который ранее был распространен только на территории Кавказа, широко распространился в средней полосе России и стал настоящим стихийным бедствием, пишет немецкая газета Suddeutsche Zeitung.

Общество Общество Новый вид жука-пилоуса назвали в честь Егора Летова Ученый из Ярославской области Алексей Сажнев рассказал РИА Новости, что открыл новый вид жука-пилоуса и назвал его Augyles letovi — в честь лидера музыкальной группы "Гражданская оборона" Егора Летова.

Здоровье Здоровье CNN: больные диабетом могут столкнуться с нехваткой инсулина Пациенты, которым был диагностирован сахарный диабет 2-го типа, могут столкнуться с нехваткой инсулина к 2030 году, сообщает CNN со ссылкой на материалы журнала Lancet Diabetes and Endocrinology.

Общество Общество РАНХиГС: 70% россиян живут в условиях экономии В условиях жесткой экономии живет каждый пятый россиянин, говорится в мониторинге Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте (РАНХиГС).

Общество Общество Елена Хахалева стала рядовым судьей Краснодарского краевого суда Судья Елена Хахалева, ставшая известной после "золотой" свадьбы своей дочери с приглашением звезд российской эстрады, снята с поста председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда.

Транспорт Транспорт Станция метро «Ховрино» будет закрыта в выходные

Здоровье Здоровье В ГИБДД намерены приравнять ряд лекарств к алкоголю и наркотикам Как выяснил RT, в ведомстве хотят приравнять эффект от употребления ряда лекарственных средств к алкогольному и наркотическому опьянению.

Общество Общество Dolce & Gabbana отменил шоу в Китае из-за обвинений в расизме Итальянский дом моды Dolce & Gabbana отменил запланированное на среду шоу в Шанхае из-за скандальной рекламы, которую в Китае сочли расистской, пишет в среду CNN.

Путешествия Путешествия Крым с начала 2018 года принял рекордные 6,43 млн туристов Республика Крым с начала 2018 года приняла около 6,43 млн туристов, что является рекордным показателем за весь постсоветский период.

Общество Общество Житель Техаса обнаружил «пульсирующего канализационного монстра» Жителю Хьюстона (штат Техас) удалось снять на видео «канализационного монстра». Небывалым зверем оказалась колония червей-трубочников.