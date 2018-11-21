Общество

МВД предложило сократить сроки выдачи загранпаспорта
РБК
16:02

Согласно действующему законодательству, максимальный срок оформления заграничного паспорта по месту фактического пребывания составляет четыре месяца, если гражданин подает документы по месту регистрации, то максимальный срок — один месяц.
РБК16:02

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МВД предложило сократить сроки выдачи загранпаспорта

РБК16:02

МВД предложило сократить срок оформления загранпаспорта, но не для всех

Фонтанка.Ру15:15

МВД предложило сократить срок оформления загранпаспортов по месту пребывания

Коммерсантъ14:52

В России могут сократить сроки оформления загранпаспорта по месту пребывания

Life.ru14:38

МВД планирует сократить срок оформления загранпаспорта по месту пребывания

РИА Новости13:31

МВД подготовило приказ о сокращении срока оформления загранпаспорта

Ведомости13:10

МВД предложило сократить срок выдачи загранпаспорта

Известия13:10
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Общество

Умерла сооснователь и журналист «Новой газеты» Зоя Ерошок

Обновлено в 15:05
Общество

РАНХиГС: 70% россиян живут в условиях экономии

В условиях жесткой экономии живет каждый пятый россиянин, говорится в мониторинге Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте (РАНХиГС).
Обновлено в 16:53
Общество

Елена Хахалева стала рядовым судьей Краснодарского краевого суда

Судья Елена Хахалева, ставшая известной после "золотой" свадьбы своей дочери с приглашением звезд российской эстрады, снята с поста председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда.
Обновлено в 15:46
Общество

Новый вид жука-пилоуса назвали в честь Егора Летова

Ученый из Ярославской области Алексей Сажнев рассказал РИА Новости, что открыл новый вид жука-пилоуса и назвал его Augyles letovi — в честь лидера музыкальной группы "Гражданская оборона" Егора Летова.
Обновлено в 15:59
Погода

В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра

Гидрометцентр объявил на 21-22 ноября «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра.
Обновлено в 15:58
Общество

Минпросвещения не собирается отказываться от ЕГЭ

Министерство просвещения России не собирается отказываться от единого государственного экзамена (ЕГЭ) в пользу системы раннего выявления талантов учеников, заявили в ведомстве.
Обновлено в 16:00
Общество

Росгвардия рассмотрит проект Яровой о получении лицензии на оружие

Росгвардия рассмотрит законопроект вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, который вводит специальный порядок получения охотничьего билета и лицензии на оружие для лиц с 18 до 21 года, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
Обновлено в 14:04
Транспорт

Станция метро «Ховрино» будет закрыта в выходные

Как ожидается, с открытием станции "Беломорская" нагрузка на "Речной вокзал" уменьшится до 25%, и в часы пик пассажиропоток станции сократится приблизительно до 7,5-10 тыс. человек.
Обновлено в 16:16
Общество

Шнуров резко прокомментировал идею обязать безработных платить взносы

Фронтмен рок-группы "Ленинград" Сергей Шнуров резко прокомментировал идею депутатов обязать безработных россиян платить за себя страховые взносы в социальные фонды.
Обновлено в 14:20
Общество

Dolce & Gabbana отменил шоу в Китае из-за обвинений в расизме

Итальянский дом моды Dolce & Gabbana отменил запланированное на среду шоу в Шанхае из-за скандальной рекламы, которую в Китае сочли расистской, пишет в среду CNN.
Обновлено в 16:46
Общество

Правительство выделит 20 млрд рублей на создание безбарьерной среды

Правительство в ближайшие годы планирует выделить порядка 20 млрд рублей на создание безбарьерной среды для людей с инвалидностью, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 14:32
Общество

Пользователи сообщили о сбое в работе Google

В работе поисковика Google произошел сбой, следует из данных портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 13:46
ЖКХ

В Саратове число домов, оставшихся без отопления, выросло до 70

Ранее в областном главке МЧС сообщили РИА Новости, что в среду с 15.45 (14.45 мск) прекращена подача центрального отопления в 57 жилых домов разной этажности, в которых проживают 54 214 человек, в связи с порывом на теплотрассе диаметром 1200 миллиметров в Ленинском районе Саратова.
Обновлено в 15:52
Общество

Череп мамонта с кладом внутри обнаружили археологи в Подмосковье

Череп мамонта с кладом внутри найден на Зарайской стоянке древнего человека в Подмосковье. Об этой и других находках рассказали археологи.
Обновлено в 15:55
Общество

Девушку из Южного Судана продали на аукционе в Facebook за 500 коров

Отмечается, что ни за одну девушку в Южном Судане ещё никогда не отдавали столько крупный выкуп.
Обновлено в 16:55
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