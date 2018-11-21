с чего всё началось

Согласно действующему законодательству, максимальный срок оформления заграничного паспорта по месту фактического пребывания составляет четыре месяца, если гражданин подает документы по месту регистрации, то максимальный срок — один месяц.

Общество Общество ВЦИОМ: более 80% россиян считают себя счастливыми Большинство россиян (84%) чувствуют себя счастливыми людьми и называют причиной счастья семью, хорошее здоровье и работу.

Общество Общество Немецкие СМИ рассказали о «борщевичном бедствии» в России Борщевик, который ранее был распространен только на территории Кавказа, широко распространился в средней полосе России и стал настоящим стихийным бедствием, пишет немецкая газета Suddeutsche Zeitung.

Погода Погода Трамп усомнился в глобальном потеплении из-за похолодания в США Президент США Дональд Трамп усомнился в феномене глобального потепления из-за грядущего похолодания в США.

Здоровье Здоровье В ГИБДД намерены приравнять ряд лекарств к алкоголю и наркотикам Как выяснил RT, в ведомстве хотят приравнять эффект от употребления ряда лекарственных средств к алкогольному и наркотическому опьянению.

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Погода Погода В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра Гидрометцентр объявил на 21-22 ноября «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра.

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Здоровье Здоровье Роспотребнадзор изъял 15 тонн опасных кондитерских изделий Из продажи изъято около 15 тонн некачественных кондитерских изделий.

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Общество Общество Новый вид жука-пилоуса назвали в честь Егора Летова

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Общество Общество Дмитрий Алешковский извинился за оскорбление гендиректора «Аэрофлота» Председатель совета благотворительного фонда "Нужна помощь" Дмитрий Алешковский принес извинения гендиректору "Аэрофлота" Виталию Савельеву за оскорбления в его адрес, выступая в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в среду.