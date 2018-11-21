Общество
Согласно действующему законодательству, максимальный срок оформления заграничного паспорта по месту фактического пребывания составляет четыре месяца, если гражданин подает документы по месту регистрации, то максимальный срок — один месяц.
РБКвчера в 16:02
с чего всё началось
Такой срок предполагается установить как для обычного документа, так и для загранпаспорта с электронным носителем информации, уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк, чьи слова приводятся на сайте ведомства.РИА Новостивчера в 12:40
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МВД предложило сократить срок оформления загранпаспортов по месту пребывания
Коммерсантъвчера в 14:52
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Общество
ВЦИОМ: более 80% россиян считают себя счастливыми
Большинство россиян (84%) чувствуют себя счастливыми людьми и называют причиной счастья семью, хорошее здоровье и работу.
Обновлено в 00:41
Общество
Немецкие СМИ рассказали о «борщевичном бедствии» в России
Борщевик, который ранее был распространен только на территории Кавказа, широко распространился в средней полосе России и стал настоящим стихийным бедствием, пишет немецкая газета Suddeutsche Zeitung.
Обновлено в 00:32
Погода
Трамп усомнился в глобальном потеплении из-за похолодания в США
Президент США Дональд Трамп усомнился в феномене глобального потепления из-за грядущего похолодания в США.
Обновлено в 00:40
Здоровье
В ГИБДД намерены приравнять ряд лекарств к алкоголю и наркотикам
Как выяснил RT, в ведомстве хотят приравнять эффект от употребления ряда лекарственных средств к алкогольному и наркотическому опьянению.
Обновлено в 00:44
Общество
Роскачество подвело итоги исследования туалетной бумаги
Роскачество завершило всероссийское исследование туалетной бумаги, в ходе которого эксперты опровергли миф о добавлении в продукцию свинца и мышьяка, а также выяснили, безопасна ли ароматизированная бумага и бумага из вторсырья, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 00:45
Погода
В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра
Гидрометцентр объявил на 21-22 ноября «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра.
Обновлено в 00:34
Общество
Для депутатов перед Новым годом составят методичку по подаркам
В Госдуме до конца года подготовят рекомендации о том, какие подарки можно получать депутатам, чтобы не было оснований обвинить их в коррупции.
Обновлено в 00:42
Здоровье
Роспотребнадзор изъял 15 тонн опасных кондитерских изделий
Из продажи изъято около 15 тонн некачественных кондитерских изделий.
Обновлено в 00:42
Общество
Умерла сооснователь и журналист «Новой газеты» Зоя Ерошок
Умерла журналист и один из основателей «Новой Газеты» Зоя Ерошок, сообщается на сайте издания.
Обновлено в 00:27
Общество
Dolce & Gabbana отменил шоу в Китае из-за обвинений в расизме
Обновлено в 00:24
Общество
Новый вид жука-пилоуса назвали в честь Егора Летова
Обновлено в 00:19
Здоровье
CNN: больные диабетом могут столкнуться с нехваткой инсулина
Пациенты, которым был диагностирован сахарный диабет 2-го типа, могут столкнуться с нехваткой инсулина к 2030 году, сообщает CNN со ссылкой на материалы журнала Lancet Diabetes and Endocrinology.
Обновлено вчера в 23:25
ЖКХ
В Саратове полностью восстановили теплоснабжение в домах после аварии
Специалисты в ночь на четверг полностью восстановили теплоснабжение в Саратове, где без отопления в среду остались 57 многоквартирных домов, сообщил ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.
Обновлено в 00:39
Общество
Дмитрий Алешковский извинился за оскорбление гендиректора «Аэрофлота»
Председатель совета благотворительного фонда "Нужна помощь" Дмитрий Алешковский принес извинения гендиректору "Аэрофлота" Виталию Савельеву за оскорбления в его адрес, выступая в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в среду.
Обновлено в 00:05
Общество
Рогозин пожаловался на устаревшее оборудование предприятий Роскосмоса
Доля современного оборудования на предприятиях Роскосмоса не превышает 13%, производственные фонды госкорпорации сильно устарели, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 00:17