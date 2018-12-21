Происшествия

МВД предложило разрешить полицейским вскрывать автомобили
Известия
вчера в 23:36

Министерство внутренних дел предложило внести поправки в федеральный закон «О полиции», позволяющий правоохранителям в некоторых ситуациях вскрывать автомобили.
Известиявчера в 23:36

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МВД: полицейским надо разрешить вскрывать машины

Газета.Ru01:34

МВД предложило расширить полномочия полицейских по досмотру граждан и проникновению в жилище

Эхо Москвы04:04

МВД России предлагает разрешить полицейским вскрывать машины

RT на русскомвчера в 22:16

Полицейские могут получить право вскрывать машины

News.ruвчера в 14:46

Полицейским могут разрешить досматривать подозреваемых в краже

Коммерсантъвчера в 14:31

Полицейские могут получить право вскрывать автомобили при угрозе жизни людей

ТАССвчера в 13:54

МВД предложило наделить полицейских правом вскрывать автомобили

РБКвчера в 13:44
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Происшествия

В Москве женщина пыталась продать невинность 15-летней девочки

Обновлено в 03:34
Происшествия

Челябинца после трепанации оставили на полу в подсобном помещении

Перенесшего трепанацию черепа жителя Челябинска после операции перевели в медико-санитарную часть в городе Усть-Катаве, где оставили лежать на разорванном матрасе на полу в окружении мусора.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Правозащитник Лев Пономарев вышел на свободу после ареста

Руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев отбыл административный арест, который суд назначил ему в качестве наказания за призыв к несогласованной акции протеста и вышел на свободу.
Обновлено в 02:36
Происшествия

Поезд частично сошел с рельсов в метро Марселя

Поезд частично сошел с рельсов в метро Марселя. По данным газеты Le Provence, пострадали по меньшей мере 14 человек.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Пассажиры избили полицейского в московском метро

Обновлено в 04:29
Происшествия

Уильяму Браудеру предъявили обвинение

Обновлено в 04:06
Происшествия

Мировое воздушное пространство беззащитно перед БПЛА, считают эксперты

Воздушное пространство мира абсолютно беззащитно против любых "умных" беспилотных летательных аппаратов, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.
Обновлено в 05:41
Происшествия

Обелиск жертвам концлагерей в Петербурге разрисовали свастикой

Обновлено в 01:48
Происшествия

Число погибших при взрыве на шахте в Чехии увеличилось до пяти

Обновлено вчера в 19:57
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с участием школьного автобуса в Сербии

Три человека погибли, еще 22 получили травмы в ДТП с участием школьного автобуса и поезда в районе города Ниш на юге Сербии.
Обновлено в 04:49
Происшествия

В Петербурге задержан мужчина, устроивший резню в ресторане

По горячим следам полицейские и сотрудники Росгвардии задержали гражданина 1975 года рождения, у него изъяли нож с предполагаемыми следами крови и доставили в отдел полиции, отметили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 04:07
Происшествия

Карлоса Гона арестовали в Японии по новому обвинению

Экс-глава автомобильного концерна Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон арестован в Японии по новому обвинению.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия

Звезду «Уральских пельменей» обокрали в центре Москвы

Обновлено в 05:06
Происшествия

Квинси Промес задержан за езду в нетрезвом виде

Испанская полиция задержала нападающего "Севильи" Квинси Промеса. Голландец управлял автомобилем в нетрезвом виде.
Обновлено в 00:20
Происшествия

В Бурятии женщина насмерть замерзла у дверей центра соцпомощи

Пожилая женщина насмерть замерзла у дверей комплексного центра социального обслуживания «Доверие».
Обновлено в 02:33
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