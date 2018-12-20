Происшествия
МВД предложило разрешить полицейским вскрывать автомобили
МВД предложило разрешить полицейским вскрывать автомобилиГазета.Ru14:21
В Министерстве внутренних дел (МВД) предложили внести поправки в федеральный закон "О полиции", которые позволят полицейским вскрывать автомобили в некоторых ситуациях. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru14:21
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с чего всё началось
Взламывать машины служителям закона предлагается разрешить ради спасения человека и если совершивший преступление гражданин запер себя в транспортном средстве, сообщается на сайте ведомства.News.ru14:46
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