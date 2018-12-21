Происшествия

МВД предложило разрешить полицейским вскрывать автомобили
Известия
вчера в 23:36

Министерство внутренних дел предложило внести поправки в федеральный закон «О полиции», позволяющий правоохранителям в некоторых ситуациях вскрывать автомобили.
Известиявчера в 23:36

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МВД: полицейским надо разрешить вскрывать машины

Газета.Ru01:34

МВД предложило наделить полицейских правом вскрывать автомобили

Rambler News Service01:28

Пользователей соцсетей разозлило предложение МВД наделить полицейских полномочиями вскрывать автомобили. «Может, им сразу ключи от квартир раздать?»

URA.Ru01:08

МВД предлагает предоставить полицейским дополнительные полномочия для проведения досмотра

Эхо Москвы00:31

Полицейские могут получить право вскрывать машины

News.ruвчера в 14:46

Полицейские могут получить право вскрывать автомобили при угрозе жизни людей

ТАССвчера в 13:54

МВД предложило наделить полицейских правом вскрывать автомобили

РБКвчера в 13:44
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Происшествия

Экс-глава корпорации Nissan Карлос Гон вновь арестован

В пятницу, 21 декабря, специальная следственная группа Токийской прокуратуры вновь арестовала экс-главу франко-японского автомобильного альянса Renault — Nissan – Mitsubishi Карлоса Гона.
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия

При взрыве на угольной шахте в Чехии погибли 13 человек

При взрыве на угольной шахте неподалеку от чешского города Карвина погибли 13 человек, передает Reuters со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 02:03
Происшествия

Жительница Петербурга пыталась продать в Москве невинность 15-летней

Обновлено в 02:29
Происшествия

Браудеру предъявили обвинение в создании преступного сообщества

Главе фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру предъявили обвинение в организации преступного сообщества (ч.1 ст. 210 УК).
Обновлено в 02:08
Происшествия

Аэропорт Гатвик возобновил работу

Обновлено в 01:42
Происшествия

На Камчатке объявили угрозу цунами после землетрясения

Обновлено вчера в 12:42
Происшествия

В Бурятии пожилая женщина насмерть замерзла у социального центра

На территории комплексного центра социального обслуживания населения "Доверие" насмерть замерзла пожилая женщина.
Обновлено в 00:29
Происшествия

Квинси Промес задержан за езду в нетрезвом виде

Испанская полиция задержала нападающего "Севильи" Квинси Промеса. Голландец управлял автомобилем в нетрезвом виде.
Обновлено в 00:20
Происшествия

На Урале с инвалида потребовали плату за проезд собаки-поводыря

Обновлено в 01:53
Происшествия

В США три человека погибли при падении самолета на футбольное поле

По данным газеты, самолет упал на футбольное поле в одном из городских парков. Все три человека, находившиеся на борту, погибли.
Обновлено вчера в 20:28
Происшествия

В Новосибирской области возбудили дело после обрушения стены в школе

В Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения стены в одном из учебных заведений в поселке Чаинка Купинского района, сообщает 21 декабря пресс-служба регионального главного управления СКР.
Обновлено в 01:29
Происшествия

В Подмосковье задержаны серийные угонщики машин премиум-класса

В подмосковном Красногорске пресекли деятельность банды, которая специализировалась на угонах машин премиум-класса, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 01:51
Происшествия

В Приморье начали проверку после пропажи «арестованных» белух из бухты

Владивостокская природоохранная прокуратура начала проверку по факту пропажи трех незаконно выловленных белух из бухты Средняя в Приморье, сообщила РИА Новости исполняющая обязанности владивостокского межрайонного природоохранного прокурора Зарина Сохиева.
Обновлено в 01:31
Происшествия

В Германии машина въехала в группу людей на остановке, есть жертвы

В немецком городе Рекклингхаузен (земля Северный Рейн — Вестфалия) автомобиль въехал в группу людей на автобусной остановке, пишет таблоид Bild.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия

В Москве ограбили экс-участника «Уральских пельменей»

Бывшего директора шоу «Уральские пельмени» Сергея Нетиевского ограбили в Милютинском переулке в Москве, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:47
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