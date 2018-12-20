с чего всё началось

Министерство внутренних дел предложило внести поправки в федеральных закон «О полиции», позволяющий правоохранителям в некоторых ситуациях вскрывать автомобили.

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Происшествия Происшествия Экс-главе Nissan Карлосу Гону предъявили новые обвинения Японские прокуроры предъявили бывшему председателю совета директоров Nissan Motor Co Карлосу Гону новые обвинения, что снижает шансы на его скорое освобождение под залог, пишет Financial Times.

Происшествия Происшествия Четыре человека погибли при крушении легкомоторного самолета в США

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Происшествия Происшествия В Чехии один человек погиб при взрыве метана на шахте Взрыв метана произошел вечером в четверг на шахте ČSM-север в районе Карвина на северо-востоке Чехии: по предварительным данным, один человек погиб, 10 ранено, судьба еще 10 человек остается неизвестной, сообщил журналистам представитель компании OKD, которой принадлежит шахта, Иво Челеховский.

Происшествия Происшествия В Германии один человек погиб при наезде машины на остановку Женщина 88 лет скончалась на западе Германии в результате наезда автомобиля на остановку автобуса, еще шесть человек в возрасте от 16 до 67 лет ранены, заявили в полиции города Реклингхаузен.

Происшествия Происшествия В Дагестане на уроке физкультуры умер школьник Ученик девятого класса умер на уроке физкультуры в одной из школ Дербента.

Происшествия Происшествия Криминального авторитета из России приговорили в США к 45 годам тюрьмы Криминальный авторитет из России Ражден Шулая приговорен в США к 45 годам тюремного заключения по обвинениям в мошенничестве, вымогательстве и связям с организованной преступностью.

Происшествия Происшествия Пьяная модель устроила ДТП с тремя машинами на Рублевке Начинающая модель Анна Лицова устроила массовое ДТП на Рублево-Успенском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья.

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Происшествия Происшествия Иранское судно получило пробоину в Каспийском море В Каспийском море тонет иранское торговое судно. Военно-морские силы проводят спасательную операцию. В ней, в частности, участвуют водолазы.

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