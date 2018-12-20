Происшествия
Полиция захотела больше прав для досмотра граждан
Полиция захотела больше прав для досмотра гражданНаша версия01:57
Министерство внутренних дел России предложило внести поправки в закон «О полиции», которые предполагают расширение прав силовиков на осуществление досмотра граждан. МВД России выступило с предложением по расширению оснований для личного досмотра граждан и проникновению в частные владения.
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Российским полицейским могут расширить список оснований для личного досмотра граждан
Rambler News Serviceвчера в 13:40
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