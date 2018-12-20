Общество
МВД России разработало проект поправок к федеральному закону «О полиции», которые предусматривают расширение перечня оснований для личного досмотра граждан. Об этом сообщает 20 декабря пресс-служба ведомства.
REGNUMвчера в 13:54
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Российским полицейским могут расширить список оснований для личного досмотра граждан
Rambler News Serviceвчера в 13:40
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Транспорт
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Опрос показал, сколько жителей России хранят новогоднюю елку до лета
Порядка 4% граждан России хранят живую новогоднюю елку до лета, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией MARC.
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Более 5,4 тыс. клиентов туроператора «Жемчужная река», которые приобрели путёвки для поездки на отдых на китайский остров Хайнань, не смогли отправиться в тур из-за остановки деятельности компании.
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Сломавшийся поезд закрыл две станции петербургской подземки
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В уходящем 2018 году в Московском зоопарке родилось более 800 детенышей.
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Памятник Ивану Мичурину вернулся на ВДНХ после ремонта
В Москве на ВДНХ после восстановительных работ вернулся бронзовый памятник селекционеру Ивану Мичурину.
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Население России за январь-октябрь 2018 года уменьшилось на 78,7 тысяч человек, на 1 ноября составляло 146,8 млн человек.
Обновлено 19 декабря в 09:03
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Дед Мороз рассказал, как загадывать желания на Новый год
Чтобы новогоднее желание точно сбылось, оно должно быть добрым. Этим секретом в интервью RT поделился Дед Мороз из Великого Устюга.
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