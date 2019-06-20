МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИИнтерфакс вчера в 21:29

Господин Газизов привел в пример судебных приставов, которые могут во внесудебном порядке за задолженности ограничивать действия водительских прав (речь не идет об их лишении).

с чего всё началось

Самым радикальным предложением стал отказ от административных арестов. Кроме того, инспекторам могут позволить ограничивать действие водительских прав без суда. Такое расширение полномочий произойдет вместе с упрощением оформления правонарушений на дороге.

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