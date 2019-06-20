Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИИнтерфакс вчера в 21:29
Самым радикальным предложением стал отказ от административных арестов. Кроме того, инспекторам могут позволить ограничивать действие водительских прав без суда. Такое расширение полномочий произойдет вместе с упрощением оформления правонарушений на дороге.
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с чего всё началось
Господин Газизов привел в пример судебных приставов, которые могут во внесудебном порядке за задолженности ограничивать действия водительских прав (речь не идет об их лишении).Коммерсантъвчера в 19:20
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Политика
Президент Грузии обвинила Россию в организации беспорядков в Тбилиси
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в организации беспорядков в Тбилиси, назвав ее "врагом" и "оккупантом".
Обновлено в 02:35
Здоровье
Медики рассказали, как по пальцам и ногтям распознать рак легких
Медики из Великобритании рассказали, как распознать рак легких по пальцам и ногтям.
Обновлено вчера в 07:20
Политика
Указ Зеленского о роспуске Верховной рады признали конституционным
Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о роспуске Верховной рады.
Обновлено вчера в 11:36
Гаджеты
Apple отзывает MacBook Pro из-за опасной батареи
Apple бесплатно заменит батареи в MacBook Pro, которые она начала отзывать из-за потенциальной угрозы возгорания.
Обновлено в 03:58
Общество
СК предлагает новые уголовные наказания за врачебные ошибки
Следственный комитет России подготовил и вынес на общественное обсуждение поправки в Уголовный кодекс РФ, вводящие новые составы преступлений за врачебные ошибки.
Обновлено вчера в 05:50
Кино
Актер Том Фелтон рассказал о влечении Гарри Поттера к Драко Малфою
Британский актер Том Фелтон, известный по роли злодея Драко Малфоя в серии фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, рассказал о том, какие чувства его персонаж испытывал к главному герою.
Обновлено вчера в 14:05
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака
Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Кино
В Сети появился финальный трейлер третьего сезона «Очень странных дел»
Стриминговый сервис Netflix выпустил финальный трейлер третьего сезона сериала «Очень странные дела».
Обновлено в 02:23
Транспорт
Крымские пограничники сообщили о росте турпотока из Украины
"В ближайшее время тенденция к росту пассажирского и транспортного потоков сохранится", - отметили в ведомстве.
Обновлено в 04:01
Политика
Оштрафованный за неуважение власти новгородец пожаловался в ЕСПЧ
Житель Новгородской области Юрий Картыжев, оштрафованный за неуважение к власти, подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 03:57
Происшествия
Чеченский правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу
Обновлено в 03:58
Политика
В Госдуме назвали причастных к провокации в Тбилиси
К организации акций протеста против российской делегации на сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси причастны не только грузинские радикалы, но и украинские парламентарии, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
Обновлено в 03:51
Авто
Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты
Корейская компания KIA представила новый компактный кроссовер Seltos.
Обновлено вчера в 03:28
Общество
Новую протечку в Тушинском тоннеле нашел «Коммерсантъ»
Обновлено в 00:46
Футбол
Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль»
Полузащитник Филиппе Коутиньо решил покинуть каталонскую "Барселону" в текущее трансферное окно.
Обновлено в 03:48
Экономика
«Ведомости»: «Лента» покупает склад под производство полуфабрикатов
Ритейлер "Лента" приобретает складской комплекс на 70 тыс. кв. м с возможностью расширения до 80 тыс. в Тосненском районе Ленинградской области у ГК "Ориентир", сообщает газета "Ведомости", со ссылкой на представителей сторон и консультанта сделки, компании Cushman & Wakefield.
Обновлено в 01:57
Армия и оружие
NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но затем отменил решение
Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отменил операцию.
Обновлено вчера в 23:25
Экономика
Умер главный владелец «Уралсиба» Владимир Коган
На 57-м году жизни скончался владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, 20 июня сообщает ТАСС со ссылкой на представителя семьи банкира.
Обновлено вчера в 13:24
Шоу-бизнес
СМИ заподозрили Кейт Миддлтон в очередной беременности
Kate Middleton’s Royal Ascot 2019 body language suggests ANOTHER royal might be pregnant https: / / t.co / pvxvZTNidC pic.twitter.com / NVaQFVuw4b — Daily Express (@ Daily_Express) 19 июня 2019 г. 10 мая британские СМИ сообщили, что Кейт и Уильям не против завести четвертого ребенка, особенно после того, как у принца Гарри и его жены Меган Маркл родился первенец.
Обновлено в 03:34
Технологии
Роскачество проверило приложения по доставке продуктов
Роскачество опубликовало новое исследование, в рамках которого эксперты проверили приложения сервисов по доставке продуктов.
Обновлено в 03:39
Технологии
«Ростелеком» представил новые цифровые сервисы
Второй межмуниципальный бизнес-форум «Новый кубанский продукт» объединил представителей власти, отраслевых и экспертных сообществ, крупных предпринимателей, владельцев малого и среднего бизнеса.
Обновлено в 03:09
Политика
Путин ответил на критику «Единой России»
Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено вчера в 08:09
Наука
Роспатент назвал 100 лучших изобретений года
Федеральная служба по интеллектуальной собственности представила результаты анализа патентов, выданных в 2018 года, а также опубликовала список "100 лучших изобретений 2018 года".
Обновлено в 04:11
Технологии
Произошёл сбой в работе Facebook Messenger
Больше всего жалоб на сбои в работе приложения поступает от американских и британских пользователей, но с неполадками столкнулись и жители многих других стран, сообщает сервис Downdetector.
Обновлено вчера в 18:27
Политика
В Литве назвали «Северный поток — 2» неуважением к политике ЕС
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью Euractiv заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» является «примером неуважения» к политике Евросоюза.
Обновлено вчера в 22:56
Общество
Ученица лицея набрала 100 баллов на ЕГЭ сразу по нескольким предметам
100 баллов на экзамене по русскому языку набрали 3 новотроицких выпускника: ученики лицея №1 Елизавета Федотова и Владислав Алексеев, а также Даниил Вирт из гимназии №1.
Обновлено в 03:45
Происшествия
В Краснодарском крае потерпел крушение вертолет Ми-2
В Краснодарском крае в результате крушения вертолета Ми-2 погиб пилот, сообщает 21 июня РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
Обновлено в 03:06