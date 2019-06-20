Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИИнтерфакс вчера в 21:29

Самым радикальным предложением стал отказ от административных арестов. Кроме того, инспекторам могут позволить ограничивать действие водительских прав без суда. Такое расширение полномочий произойдет вместе с упрощением оформления правонарушений на дороге.
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с чего всё началось

В МВД выдвигают идеи по реформированию административного кодекса

Господин Газизов привел в пример судебных приставов, которые могут во внесудебном порядке за задолженности ограничивать действия водительских прав (речь не идет об их лишении).
Коммерсантъвчера в 19:20

Подробнее о событии

В МВД предложили без суда ограничивать права водителей и отказаться от арестов

Lenta.ru04:32

В МВД предложили лишать водителей прав без суда

URA.Ru00:33

Пятнадцать суток отменят

Российская газетавчера в 16:52

Полномочия инспекторов ГИБДД могут быть расширены

News.ruвчера в 23:20

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ

Интерфаксвчера в 21:29

В МВД выдвигают идеи по реформированию административного кодекса

Коммерсантъвчера в 19:20

В МВД хотят лишать автомобилистов прав без суда

Газета.Ru04:17
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Политика

Президент Грузии обвинила Россию в организации беспорядков в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в организации беспорядков в Тбилиси, назвав ее "врагом" и "оккупантом".
Обновлено в 02:35
Здоровье

Медики рассказали, как по пальцам и ногтям распознать рак легких

Медики из Великобритании рассказали, как распознать рак легких по пальцам и ногтям.
Обновлено вчера в 07:20
Политика

Указ Зеленского о роспуске Верховной рады признали конституционным

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о роспуске Верховной рады.
Обновлено вчера в 11:36
Гаджеты

Apple отзывает MacBook Pro из-за опасной батареи

Apple бесплатно заменит батареи в MacBook Pro, которые она начала отзывать из-за потенциальной угрозы возгорания.
Обновлено в 03:58
Наука

Бесплатная еда стала поводом для похода на свидания для трети женщин

Обновлено в 01:09
Общество

СК предлагает новые уголовные наказания за врачебные ошибки

Следственный комитет России подготовил и вынес на общественное обсуждение поправки в Уголовный кодекс РФ, вводящие новые составы преступлений за врачебные ошибки.
Обновлено вчера в 05:50
Кино

Актер Том Фелтон рассказал о влечении Гарри Поттера к Драко Малфою

Британский актер Том Фелтон, известный по роли злодея Драко Малфоя в серии фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, рассказал о том, какие чувства его персонаж испытывал к главному герою.
Обновлено вчера в 14:05
Здоровье

Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака

Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Кино

В Сети появился финальный трейлер третьего сезона «Очень странных дел»

Стриминговый сервис Netflix выпустил финальный трейлер третьего сезона сериала «Очень странные дела».
Обновлено в 02:23
Транспорт

Крымские пограничники сообщили о росте турпотока из Украины

"В ближайшее время тенденция к росту пассажирского и транспортного потоков сохранится", - отметили в ведомстве.
Обновлено в 04:01
Политика

Оштрафованный за неуважение власти новгородец пожаловался в ЕСПЧ

Житель Новгородской области Юрий Картыжев, оштрафованный за неуважение к власти, подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 03:57
Происшествия

Чеченский правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу

Обновлено в 03:58
Политика

В Госдуме назвали причастных к провокации в Тбилиси

К организации акций протеста против российской делегации на сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси причастны не только грузинские радикалы, но и украинские парламентарии, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
Обновлено в 03:51
Авто

Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты

Корейская компания KIA представила новый компактный кроссовер Seltos.
Обновлено вчера в 03:28
Общество

Вершина лета: что такое солнцестояние и как его встречают в мире

Обновлено в 03:45
Общество

Новую протечку в Тушинском тоннеле нашел «Коммерсантъ»

Обновлено в 00:46
Футбол

Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль»

Полузащитник Филиппе Коутиньо решил покинуть каталонскую "Барселону" в текущее трансферное окно.
Обновлено в 03:48
Экономика

«Ведомости»: «Лента» покупает склад под производство полуфабрикатов

Ритейлер "Лента" приобретает складской комплекс на 70 тыс. кв. м с возможностью расширения до 80 тыс. в Тосненском районе Ленинградской области у ГК "Ориентир", сообщает газета "Ведомости", со ссылкой на представителей сторон и консультанта сделки, компании Cushman & Wakefield.
Обновлено в 01:57
Армия и оружие

NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но затем отменил решение

Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отменил операцию.
Обновлено вчера в 23:25
Экономика

Умер главный владелец «Уралсиба» Владимир Коган

На 57-м году жизни скончался владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, 20 июня сообщает ТАСС со ссылкой на представителя семьи банкира.
Обновлено вчера в 13:24
Шоу-бизнес

СМИ заподозрили Кейт Миддлтон в очередной беременности

Kate Middleton’s Royal Ascot 2019 body language suggests ANOTHER royal might be pregnant https: / / t.co / pvxvZTNidC pic.twitter.com / NVaQFVuw4b — Daily Express (@ Daily_Express) 19 июня 2019 г. 10 мая британские СМИ сообщили, что Кейт и Уильям не против завести четвертого ребенка, особенно после того, как у принца Гарри и его жены Меган Маркл родился первенец.
Обновлено в 03:34
Технологии

Роскачество проверило приложения по доставке продуктов

Роскачество опубликовало новое исследование, в рамках которого эксперты проверили приложения сервисов по доставке продуктов.
Обновлено в 03:39
Технологии

«Ростелеком» представил новые цифровые сервисы

Второй межмуниципальный бизнес-форум «Новый кубанский продукт» объединил представителей власти, отраслевых и экспертных сообществ, крупных предпринимателей, владельцев малого и среднего бизнеса.
Обновлено в 03:09
Политика

Путин ответил на критику «Единой России»

Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено вчера в 08:09
Наука

Роспатент назвал 100 лучших изобретений года

Федеральная служба по интеллектуальной собственности представила результаты анализа патентов, выданных в 2018 года, а также опубликовала список "100 лучших изобретений 2018 года".
Обновлено в 04:11
Технологии

Произошёл сбой в работе Facebook Messenger

Больше всего жалоб на сбои в работе приложения поступает от американских и британских пользователей, но с неполадками столкнулись и жители многих других стран, сообщает сервис Downdetector.
Обновлено вчера в 18:27
Политика

В Литве назвали «Северный поток — 2» неуважением к политике ЕС

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью Euractiv заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» является «примером неуважения» к политике Евросоюза.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия

В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов

Обновлено в 01:30
Общество

Ученица лицея набрала 100 баллов на ЕГЭ сразу по нескольким предметам

100 баллов на экзамене по русскому языку набрали 3 новотроицких выпускника: ученики лицея №1 Елизавета Федотова и Владислав Алексеев, а также Даниил Вирт из гимназии №1.
Обновлено в 03:45
Происшествия

В Краснодарском крае потерпел крушение вертолет Ми-2

В Краснодарском крае в результате крушения вертолета Ми-2 погиб пилот, сообщает 21 июня РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
Обновлено в 03:06
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