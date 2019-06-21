Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПСРИА Новости 04:46
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
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с чего всё началось
Наиболее радикальное предложение касается практики назначения административных арестов — от них предложено вовсе отказаться. Будущая редакция КоАП обсуждалась вчера в ходе научно-практической конференции в научном центре безопасности дорожного движения МВД.Коммерсантъвчера в 19:20
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Происшествия
Бари Алибасов вызвал в квартиру полицию
Диетолог Марият Мухина заявила, что Бари Алибасова лечат неправильно и насильно удерживают дома.
Обновлено в 06:00
Авто
УАЗ готовит семейный внедорожник на базе УАЗ «Профи»
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено вчера в 04:25
Политика
Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным
Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 20 июня.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие
Украина отказалась прекращать обстрелы Донбасса
Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что ВСУ не прекратят открывать ответный огонь в Донбассе.
Обновлено в 06:12
Экономика
Минфин предложил открыть магазины беспошлинной торговли для дипломатов
Минфин России предложил учредить магазины беспошлинной торговли для сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульств.
Обновлено в 06:13
Автоспорт
Хэмилтон стал лучшим на первой тренировке Гран-при Франции «Ф-1»
Пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал лучшим на первой свободной практике 8-го этапа чемпионата-2019 Гран-при Франции, который проходит на трассе "Поль Рикар".
Обновлено в 06:49
Наука
Потерянные бумажники с деньгами возвращают владельцам чаще
Ален Кон (Alain Cohn) из Мичиганского университета, Мишель-Андре Маршал (Michel André Maréchal) из Цюрихского университета отправили тринадцать швейцарских студентов в разные страны мира с заданием проверить, насколько часто там будут возвращать владельцам найденные бумажники.
Обновлено в 06:00
Политика
Reuters: Иран получил предупреждение от США о планируемом ударе
Иранское руководство в ночь на пятницу получило предупреждение от президента США Дональда Трампа о планируемом американском ударе по Ирану.
Обновлено в 04:43
Политика
Тимошенко инициировала дело о банкротстве ГТС Украины
Обновлено в 07:12
Путешествия
В Крыму зафиксировали рост турпотока с Украины
Обновлено в 06:15
Происшествия
Пожар на свалке у храма в Москве потушен
Пожар на свалке у храма Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Москве потушен.
Обновлено в 05:46
Наука
Отыскать темную материю физикам могут помочь алмазные детекторы
Все частицы, которые пройдут через структуру детектора темной материи, будут им пойманы.
Обновлено вчера в 06:14
Здоровье
Малышева предложила включить в ОМС обезболивание при медобследовании
По какому-то недоразумению анестезиологические пособия при гастро- и колоноскопии не включены в систему ОМС.
Обновлено в 05:42
Политика
Ирландцам запретили въезд на Украину из-за поддержки ДНР
Двоим туристам из Ирландии на три года запретили въезд на Украину за то, что во время посадки самолета в Киеве они начали произносить речевки в поддержку самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 06:58
Наука
Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона
Ученым из Великобритании удалось обнаружить зачатки болезни, которые происходят в мозге пациента задолго до внешних признаков, пишет EurekAlert.
Обновлено вчера в 04:39
Политика
Страны Балтии и ЕС утвердили план отключения от энергосистемы России
Как подчеркивают в Еврокомиссии, Балтийский регион уже связан с европейскими партнерами через линии электропередачи, соединяющие его с Польшей (LitPol Link), Швецией (NordBalt) и Финляндией (Estlink 1 и Estlink 2). «Однако по историческим причинам энергосистема балтийских стран по-прежнему работает в синхронном режиме с российской и белорусской», — указывается в сообщении.
Обновлено вчера в 14:36
Политика
Замглавы МИД Британии, схватившего активистку, отстранили от службы
Заместитель главы МИД Великобритании Марк Филд, который во время официального ужина в Лондоне насильно вывел из зала активистку Greenpeace, отстранен от должности на время расследования.
Обновлено в 06:53
Политика
РСТ: туристы не отказываются от посещения Грузии из-за беспорядков
Российские туроператоры после начала протестных выступлений в Тбилиси пока не зафиксировали обращений туристов с просьбами отменить поездки в эту страну, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
Обновлено в 07:10
Общество
Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня
Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:12
Экономика
Орешкин призвал остановить рост «пузыря» в потребкредитовании
Глава Минэкономики Максим Орешкин заявил о необходимости остановить разрастание «пузыря» в сфере потребительского кредитования.
Обновлено вчера в 17:41
Здоровье
Медики рассказали, как по пальцам и ногтям распознать рак легких
Медики из Великобритании рассказали, как распознать рак легких по пальцам и ногтям.
Обновлено вчера в 07:20
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
Ирина Хакамада рассказала о своей «особенной» дочери
Ирина Хакамада недавно дала интервью, в котором рассказала о своей дочери, 22-летней Марии, имеющей синдром Дауна.
Обновлено в 05:56
Баскетбол
Зайон Уильямсон выбран под первым номером на драфте НБА-2019
Под первым номером «Новый Орлеан» выбрал Зайона Уильямсона, форварда Дьюка.
Обновлено 19 июня в 13:26
Футбол
Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль»
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль» в летнее трансферное окно, утверждает Le10sport.com.
Обновлено в 02:36
Политика
«В случае отказа от транзита российского газа Украину ждет югославский вариант»
В случае отказа от транзита российского газа Украину ждет распад, заявил 21 июня в эфире телеканала NewsOne бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко, сообщает «Лента.Ру».
Обновлено в 07:38
Армия и оружие
УВЗ покажет танк, напечатанный на 3D-принтере
Корпорация Уралвагонзавод представит на военно-техническом форуме Армия-2019 танк, напечатанный на 3D-принтере.
Обновлено в 05:53