МВД может отменить госпошлину за выдачу автомобильных номеров из-за перехода этих функций к частным исполнителям.

МВД предложило отменить госпошлину за выдачу номеров для машин

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