Авто
МВД может отменить госпошлину за выдачу автомобильных номеров из-за перехода этих функций к частным исполнителям.
Автоновости дня00:18
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Land Rover представил новый Range Rover Evoque 2019
Обновлено в 01:00
Авто
Mercedes-AMG GLC 63 S стал самым быстрым кроссовером на Нюрбургринге
Меньше месяца назад Mercedes-AMG GT стал самым быстрым четырехместным автомобилем этой трассы, а Porsche 911 GT2 RS — самой быстрой дорожной машиной.
Обновлено вчера в 23:32
Авто
Chery возобновил в РФ продажи Chery Tiggo 3 после запрета Росстандарта
Обновлено вчера в 23:00
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Renault Kaptur в октябре вошел в тройку лидеров столичных рынков SUV
Обновлено в 00:27
Авто
Новый флагманский пикап Great Wall Wingle 7 поступил в продажу
Китайский автопроизводитель Great Wall начал продажу нового флагманского пикапа Great Wall Wingle 7. В Китае автомобиль доступен по цене от 95 800 до 117 800 юаней, что в пересчете на российскую валюту составляет от 910 000 до 1 119 000 рублей.
Обновлено в 00:28
Авто
Беспилотный автомобиль совершил пробег из Петербурга в Казань
Обновлено вчера в 23:43
Авто
Октябрьским бестселлером Toyota в России стал седан Camry
Как сообщается, наиболее высокие показатели продаж у модели Toyota Camry. Таких машин россияне приобрели 2866 единиц (+58%).
Обновлено вчера в 19:33
Авто
Электрокар Honda Urban появился на «шпионских» фото в Сети
В Сети опубликовали «шпионские» фотографии готовящегося к выходу электрокара Honda Urban, концепт которого показали в прошлом году в Германии.
Обновлено в 00:17
Авто
Компания Perodua представила шоу-кар X-Concept
На автосалоне KLIMS в Куала-Лумпуре компания Perodua продемонстрировала шоу-кар X-Concept.
Обновлено в 00:25
Авто
В Сети появилось видео Hyundai Palisade с зимним режимом движения
Компания Hyundai приступила к зимним испытаниям своего нового большого кроссовера Palisade.
Обновлено вчера в 20:00
Авто
Volkswagen показал новую версию кроссовера Tiguan Black R-Line
На авторынке ЕС Volkswagen стал принимать заявки на автомобиль Tiguan со стайлинг-пакетом «Black Style» R-Line, который ориентировал на молодежную аудиторию.
Обновлено в 00:43
Авто
Эксперты сравнили Renault Logan и Toyota Mark X
Для сравнения эксперты выбрали модель Toyota Mark X 2010 года выпуска, стоимость как обновленный Logan.
Обновлено в 00:45
Авто
Suzuki Ertiga нового поколения станет доступнее конкурентов
Японский производитель Suzuki объявил цены на свой новый компактвэн Ertiga, который судя по всему будет доступнее, чем его рыночные конкуренты.
Обновлено вчера в 17:00
Авто
Копию спорткара Ford GT из золота продадут на аукционе
С молотка уйдет мини-копия Ford GT 2006 года, которая создавалась по заказу потомка Генри Форда и выполнена из 18-каратного золота двух цветов.
Обновлено вчера в 18:00
Авто
Ретротест Skoda Тudor 1948 года
Автомобильные эксперты проехали на первой модели марки Skoda, произведенной в послевоенное время.
Обновлено в 00:58