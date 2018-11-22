Авто
МВД предложило отменить госпошлину за выдачу автомобильных номеров
МВД предложило отменить госпошлину за выдачу автомобильных номеровРИА Новости09:42
По словам Волк, сведения о присвоенном во время госрегистрации авто номере отражаются в выдаваемом на каждое транспортное средство свидетельстве. За его выдачу уже установлена соответствующая пошлина.
РИА Новости09:42
с чего всё началось
МВД предлагает не облагать госпошлиной выдачу автомобильных номеров из-за перехода соответствующих функций к частным компаниям, заявила официальный представитель министерства Ирина Волк. В начале августа Владимир Путин подписал закон, который разрешает регистрацию новых машин без посещения ГИБДД.РИА Новости09:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 15:21, Ашберн
Авто
Бизнес-седан Toyota Camry в октябре стал бестселлером бренда в РФ
Обновлено в 15:00
Авто
Mercedes-AMG GLC 63 S стал самым быстрым кроссовером на Нюрбургринге
Меньше месяца назад Mercedes-AMG GT стал самым быстрым четырехместным автомобилем этой трассы, а Porsche 911 GT2 RS — самой быстрой дорожной машиной.
Обновлено в 14:58
Авто
Honda вывела на тесты серийную версию электрокара Urban EV
Напомним, прототип Honda Urban EV был показан в сентябре прошлого года на автосалоне во Франкфурте.
Обновлено в 14:55
Авто
Флагманский пикап Great Wall Wingle 7 поступил в продажу
Автомобиль был представлен в конце сентября текущего года, и вот, пресс-служба компании Great Wall объявила о старте продаж флагмана компании модели Wingle 7. Внешне новинка похожа на внедорожник Land Cruiser — огромная решётка радиатора и довольно выразительные фары.
Обновлено в 14:54
Авто
Hyundai Creta в октябре стала лидером рынка на Дальнем Востоке
Обновлено в 15:02
Авто
В Сети появилось видео Hyundai Palisade с зимним режимом движения
Компания Hyundai приступила к зимним испытаниям своего нового большого кроссовера Palisade.
Обновлено в 14:46
Авто
Chery возобновил продажи Tiggo 3 в России после запрета Росстандарта
Компания Chery возобновила продажи кроссоверов Tiggo 3 в России, несмотря на запрет Росстандарта.
Обновлено в 14:14
Авто
Беспилотник сам доехал из Санкт-Петербурга в Казань
В рамках междугороднего эксперимента, ТС выехавшее из Санкт-Петербурга, в режиме автономного управления самостоятельно доехало до Казани.
Обновлено в 14:05
Авто
Копию спорткара Ford GT из золота продадут на аукционе
С молотка уйдет мини-копия Ford GT 2006 года, которая создавалась по заказу потомка Генри Форда и выполнена из 18-каратного золота двух цветов.
Обновлено в 11:45
Авто
Более 35% автомобилей KIA в октябре проданы по программе KIA Finance
Речь идет о программе KIA Finance, которой воспользовалось более 35% клиентов марки.
Обновлено в 15:05
Авто
Новый Range Rover Evoque: первые фотографии
В распоряжении издания Autoweek появились фотографии Range Rover Evoque следующего поколения.
Обновлено в 15:03
Авто
McLaren 8 декабря представит открытый суперкар McLaren 720S Spider
По предварительным данным, модификация McLaren 720S Spider технически будет идентична с двухдверным автомобилем, но в отличие от последнего получит жесткий складной верх.
Обновлено в 12:19
Авто
Mitsubishi представила рестайлинговый минивэн Mitsubishi Delica 2019
Компания Mitsubishi представила обновленный минивэн Mitsubishi Delica D:5. Автомобиль уже доступен для заказа в Японии по цене от 3 850 000 йен (2 245 000 рублей).
Обновлено в 14:16
Авто
ABT обновил Ultimate Audi RS6 Avant мощностью 725 лошадиных сил
ABT решила продолжить развитие «семейного автомобиля» Ингольштадта для создания версии RS6 Plus Avant Performance Nogaro Edition с чудовищными мотором в 725 л.с. Двухтурбинный 4-литровый двигатель V8 был дополнительно массирован, чтобы разблокировать крутящий момент в 920 Нм или дополнительные 40 Нм.
Обновлено в 13:01
Авто
Suzuki Ertiga нового поколения станет доступнее конкурентов
Японский производитель Suzuki объявил цены на свой новый компактвэн Ertiga, который судя по всему будет доступнее, чем его рыночные конкуренты.
Обновлено в 10:00