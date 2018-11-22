Авто

МВД предложило отменить госпошлину за выдачу автомобильных номеров
РИА Новости
09:42

По словам Волк, сведения о присвоенном во время госрегистрации авто номере отражаются в выдаваемом на каждое транспортное средство свидетельстве. За его выдачу уже установлена соответствующая пошлина.
РИА Новости09:42
с чего всё началось

МВД предложило отменить госпошлину за выдачу автомобильных номеров

МВД предлагает не облагать госпошлиной выдачу автомобильных номеров из-за перехода соответствующих функций к частным компаниям, заявила официальный представитель министерства Ирина Волк. В начале августа Владимир Путин подписал закон, который разрешает регистрацию новых машин без посещения ГИБДД.
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