Политика
МВД предложило новые льготы для украинцев при получении паспорта РФТелеканал 360° 01:22
МВД предложило дополнительные льготы для украинцев, желающих получить российское гражданство. Предложения разработаны по поручению президента Владимира Путина.
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с чего всё началось
МВД РФ представило предложения по дополнительным льготам гражданам Украины, желающим получить российское гражданство, а также обозначило предложения по совершенствованию законодательства о гражданстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства.РИА Новостивчера в 22:59
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В МВД назвали предложение о льготах для украинцев, желающих получить гражданство РФ
ТК Звездавчера в 21:55
В МВД предложили дополнительные льготы украинцам, желающим получить российские паспорта
Московский Комсомолецвчера в 23:51
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