Политика

МВД предложило новые льготы для украинцев при получении паспорта РФТелеканал 360° 01:22

МВД предложило дополнительные льготы для украинцев, желающих получить российское гражданство. Предложения разработаны по поручению президента Владимира Путина.
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с чего всё началось

МВД предложило льготы украинцам, желающим получить российское гражданство

МВД РФ представило предложения по дополнительным льготам гражданам Украины, желающим получить российское гражданство, а также обозначило предложения по совершенствованию законодательства о гражданстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства.
РИА Новостивчера в 22:59

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МВД предложило ввести льготы для желающих получить паспорт РФ украинцев

Газета.Ru02:44

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ТК Звездавчера в 21:55

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Московский Комсомолецвчера в 23:51

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РЕН ТВвчера в 23:16

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РИА Новостивчера в 22:59

В МВД предложили льготы для украинцев, планирующих получить гражданство РФ

Life.ru00:08
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Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса маршрута №99 и автомобиля произошло в Иркутске на плотине ГЭС, по предварительной информации, два человека погибли, сообщили 1 июля ИА «БайкалПост» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
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Средний результат единого государственного экзамена (ЕГЭ) при поступлении на программы бакалавриата МГИМО вырос в 2019 году до 96,2 балла, по договорной системе - 84 балла.
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"Первый газ поступит к полуночи 31 декабря", - сказал Зеле на пресс-конференции.
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