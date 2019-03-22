МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачиРБК 07:41

Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.

МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи

Авто Продажи новой Chevrolet Captiva стартуют этим летом Новое поколение серийного кроссовера Chevrolet Captiva поступит в продажу летом текущего года.

Футбол «Ливерпуль» включился в борьбу за Хадсона-Одои «Ливерпуль» стал очередным претендентом на вингера «Челси» Каллума Хадсона-Одои, сообщает Sport Bild.

Экономика Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано» "Роснано" планирует обсудить с Центробанком России расширение возможностей для инвестирования негосударственных пенсионных фондов в возобновляемую энергетику, где гарантией выполнения работ и возврата инвестиций с доходностью станет договор на поставку мощностей, сообщил глава госкомпании Анатолий Чубайс.

Происшествия Отправленный под домашний арест москвич пропил надетый на него браслет Житель Зеленограда продал электронный браслет, который надели на него после избрания судом меры пресечения в виде домашнего ареста.

Экономика Набиуллина: производители жертвуют маржой из-за повышения НДС Фото: Гавриил Григоров / ТАСС Производители жертвуют частью маржи для сохранения клиентов на фоне повышения НДС, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Экономика Банки начали блокировать счета самозанятых граждан Самозанятые россияне столкнулись с первыми случаями блокировки своих банковских счетов.

Шоу-бизнес Певица Рита Дакота обвинила своих коллег в хайпе на смерти Началовой Российская исполнительница Рита Дакота выразила соболезнования в связи со смертью Юлии Началовой, отметив, что не дружила с ней, но была подписана на страницу певицы в социальных сетях.

Общество Дело против Twitter: суд отложили и вызвали сотрудника Роскомнадзора Отложить заседание и вызвать представителя Роскомнадзора для пояснений решил мировой суд в Москве в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении в отношении компании Twitter, 22 марта передает Интерфакс.

Религия 23 марта 2019 года Церковь отметит Родительскую субботу Во вторую субботу Великого поста, 23 марта 2019 года, Православная Церковь отметит первую великопостную Родительскую субботу – особый день поминовения усопших.

Политика ООН: статус Голанских высот остается неизменным Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что изменение статуса Голанских высот в обход Совета безопасности — прямое нарушение решений ООН, передает РИА Новости.

Происшествия В Мордовии заключенные совершили акты членовредительства из-за насилия Заключенные из Чечни совершили акты членовредительства в мордовской колонии в качестве протеста против насилия со стороны надзирателей.

Происшествия 30 машин столкнулись в Санкт-Петербурге Очевидцы в соцсетях пишут, что пострадали не менее 30 автомобилей. Точное количество участников аварии пока неизвестно.

Культура Джон Траволта назвал любимых представителей русского искусства Звезда Голливуда Джон Траволта признался в любви к русскому искусству.

Армия и оружие Белый дом сообщил о полном освобождении Сирии от ИГ Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила о полном освобождении территории Сирии от террористической группировки "Исламское государство".

Политика Россия захотела поставлять газ Украине Глава «Газпрома» добавил, что российская сторона готова рассмотреть продление контракта на транзит газа через территорию Украины на основании действующего контракта.

Армия и оружие Россия и Сирия призвали поддержать идею ликвидации лагеря «Рукбан» Россия и Сирия призывают международное сообщество поддержать идею ликвидации лагеря "Рукбан" и просят Иорданию присоединиться к процессу возвращения беженцев, говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и САР.

Происшествия Грузовик с песком раздавил такси с пассажиром в Москве Груженный песком грузовик упал на автомобиль такси на юге Москвы. В результате ДТП водитель и пассажир легковой машины погибли.

Авто «АвтоВАЗ» получил нулевую чистую прибыль по РСБУ за 2018 г "АвтоВАЗ" получил нулевую чистую прибыль по российским стандартам бухучета (РСБУ) по итогам 2018 года против убытка в 12,4 миллиарда рублей в 2017 году, следует из отчета компании.

Происшествия Вице-мэра Майкопа задержали за взятку Заместитель главы администрации Майкопа задержан и помещен в изолятор за взятку, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Республике Адыгея.

Общество Forbes назвал 15 бизнесменов, изменивших представление о России Журнал Forbes составил рейтинг предпринимателей, «ломающих стереотипы и меняющих представление о России».

Политика Генсек Совета Европы подчеркнул важность сохранения членства России Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд после встречи с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем заявил, что для Европы важно решить вопрос с участием России в СЕ.

Политика Депутаты не согласились запретить чиновникам дорогие автомобили Законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей стоимостью более двух миллионов рублей, вызвал бурную дискуссию на прошедшем пленарном заседании Госдумы.

Космос В воскресенье ожидается магнитная буря По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, в воскресенье, 24 марта, ожидается магнитная буря.