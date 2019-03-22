Происшествия
МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачиРБК 07:41
Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.
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МВД предложило не возбуждать дела о наркоторговле без доказательств их передачи
Российская газета05:20
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