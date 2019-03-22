МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачиРБК 07:41

с чего всё началось

Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.

МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи

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Политика Макрон выведет на улицы армию против «желтых жилетов» Власти Франции привлекут армию для организации порядка во время митингов «желтых жилетов».

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Политика КПРФ оспорит в суде отказ ЦИК передать Грудинину мандат депутата Руководство КПРФ намерено оспорить в суде решение Центризбиркома не передавать мандат депутата Госдумы экс-кандидату в президенты, директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.

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