Происшествия

МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачиРБК 07:41

Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.
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МВД решило изменить практику возбуждения уголовных дел по наркотикам

Московский Комсомолец09:19

МВД предложило не возбуждать дела о наркоторговле без доказательств их передачи

Российская газета05:20

МВД предложило запретить возбуждать дела о сбыте наркотиков без доказательств

Газета.Ru06:08

В МВД РФ предлагают не возбуждать дела по наркотикам без данных о передаче их другим лицам

ТАСС06:01

МВД предложило запретить заводить дела о сбыте наркотиков без доказательств

РИА Новости07:29

МВД предложило запретить возбуждение дел о сбыте наркотиков без доказательств их передачи

Интерфакс04:26

МВД предлагает не возбуждать дела по наркотикам без доказательств об их передаче

Говорит Москва05:25
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