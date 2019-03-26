МВД предложило лишать водительских прав наркозависимыхРоссийская газета 05:48

В Министерстве внутренних дел предложили лишать наркозависимых права управлять автомобилями и работать на опасных производствах. Об этом на совещании в Совфеде сообщил заместитель главы ведомства Игорь Зубов. Комментируя инициативу, Зубов сослался на аналогичную практику за рубежом.

с чего всё началось

В Министерстве внутренних дел рассматривается вопрос о законодательном лишении наркозависимых граждан права управлять транспортным средством и работать на опасных производствах. Об этом, выступая во вторник в Совете Федерации, сообщил замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов.

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