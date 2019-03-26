Политика

МВД предложило лишать водительских прав наркозависимыхРоссийская газета 05:48

В Министерстве внутренних дел рассматривается вопрос о законодательном лишении наркозависимых граждан права управлять транспортным средством и работать на опасных производствах. Об этом, выступая во вторник в Совете Федерации, сообщил замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов.
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В МВД предложили лишать наркозависимых права управлять автомобилем

В Министерстве внутренних дел предложили лишать наркозависимых права управлять автомобилями и работать на опасных производствах. Об этом на совещании в Совфеде сообщил заместитель главы ведомства Игорь Зубов. Комментируя инициативу, Зубов сослался на аналогичную практику за рубежом.
РИА Новости04:41

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В МВД задумались о лишении наркозависимых права управления автомобилем

ТАСС07:49

В МВД предложили лишать наркозависимых права управлять автомобилем

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МВД задумало запретить наркоманам садиться за руль

Lenta.ru05:31

Наркозависимых в России могут лишить права управлять автомобилем

RT на русском04:58

МВД предложило лишить наркозависимых права управлять автомобилем

Московский Комсомолец04:56

Любителей наркотиков отстранят от руля и опасных производств

News.ru04:45

МВД предложило лишать водительских прав наркозависимых

Российская газета05:48
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 10:15, Ашберн
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УЕФА открыла дисциплинарное производство по итогам матча второго тура квалификационного раунда Евро-2020 Черногория – Англия (1:5). Хозяева обвиняются по пяти пунктам: запуск пиротехники, бросание предметов, расистское поведение, массовые беспорядки и блокирование лестничных проходов.
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Медведев пообещал не повышать налоги в ближайшие шесть лет

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Врачи роддома в Башкирии посмеялись над отчетом директора о зарплатах

В интервью радиостанции "Говорит Москва" директор роддома Альбина Фатыхова пояснила, что зачитывала данные о средних зарплатах, а смех сотрудников назвала "выступлением на публику".
Обновлено в 08:10
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Защита Кокорина направила жалобу в ЕСПЧ

Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, рассказал о подаче жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
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Трамп принял в Белом доме Овечкина и других хоккеистов «Вашингтона»

Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон» Александра Овечкина и других игроков команды.
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Ольга Бузова поужинала в ресторане Шакиры и Пике в Барселоне

Ольга Бузова вместе с мамой отдыхает в Барселоне, откуда она не перестает делиться яркими фотографиями и stories на своей странице в Instagram.
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В США принят законопроект против российских энергопоставок в Европу

Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу.
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Врачи Омска научились восстанавливать анатомию кости

Сегодня, 26 марта, медики практиковали новый метод восстановления кости. Женщине провели сложную операцию используя опыт зарубежных коллег.
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Стали известны сроки восстановления Кузяева

По оценкам медицинского штаба «Зенита», срок восстановления Кузяева, у которого была зафиксирована травма латерального мениска правого колена, составит шесть-восемь недель.
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Украденную картину Пабло Пикассо нашли в Нидерландах

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В мобильном приложении Сбербанка появится функция смены ПИН-кода.
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Подпись под декларацией была поставлена в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Президент США Дональд Трамп поставил подпись под документом о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
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Кучеров забросил шайбу «Бостону» и превзошел достижение Федорова

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Бостона".
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ФФУ: «Уверены, что Мораес получил гражданство Украины должным образом»

В Португалии утверждают, что Мораес не прожил в Украине пять лет без перерыва после достижения 18-летнего возраста, и в связи с этим футболист не имел право получать новое спортивное гражданство.
Обновлено в 09:24
Экономика

Доходы граждан все чаще уходят на погашение долгов

Доходы граждан все чаще уходят на погашение долгов По итогам февраля почти у каждого шестого заемщика в России соотношение платежа по всем кредитам и займам к доходу (pay to income, PTI) превышало 50%, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
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Доля убыточных организаций в России в январе выросла до 35,8%

Согласно материалам ведомства, за отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) в действующих ценах составил более 1,26 трлн рублей (30 тыс. организаций получили прибыль в размере 1,82 трлн рублей, 16,8 тыс. организаций имели убыток на сумму 555,8 млрд рублей).
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Редакция издательства «За рулем» проверила эту информацию и выяснила, когда выйдет новая версия культового внедорожника на самом деле.
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В Госдуме обсудят смягчение требований к госзакупкам в сфере культуры

Совет по законотворчеству под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина во вторник обсудит законопроект, призванный изменить порядок госзакупок в сфере культуры.
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ЭИСИ рассказал о кадровой политике Кремля

Старт новой кадровой политики авторы доклада отсчитывают с октября 2016 года - примерно тогда же курировать внутриполитический блок администрации президента стал Сергей Кириенко.
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Неизвестный открыл стрельбу в аэропорту Турции

Два человека ранены в результате стрельбы в аэропорту турецкого города Кайсери на востоке Турции.
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