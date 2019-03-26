МВД предложило лишать водительских прав наркозависимыхРоссийская газета 05:48

В Министерстве внутренних дел предложили лишать наркозависимых права управлять автомобилями и работать на опасных производствах. Об этом на совещании в Совфеде сообщил заместитель главы ведомства Игорь Зубов. Комментируя инициативу, Зубов сослался на аналогичную практику за рубежом.

с чего всё началось

В Министерстве внутренних дел рассматривается вопрос о законодательном лишении наркозависимых граждан права управлять транспортным средством и работать на опасных производствах. Об этом, выступая во вторник в Совете Федерации, сообщил замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов.

Футбол Смоленский «Днепр» снялся с первенства ПФЛ Смоленский клуб «Днепр» обратился в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ) с заявлением о добровольном снятии с первенства сезона-2018/19.

Политика Соловьев выгнал из студии экспертов за потасовку Гостю программы Грэгу Вайнеру не понравилась брошенная в его адрес экспертом Араиком Степаняном реплика.

Армия и оружие «Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии Трое российских офицеров, убитых в Сирии в конце февраля, отбились от колонны сопровождения и попали в засаду.

Общество Состояние косаток и белух в бухте Средняя оценивается как стабильное 26 марта более 30 ученых из разных стран мира подписали открытое письмо (опубликовано на сайте проекта Free Russian Whales) в адрес российского руководства с просьбой допустить их к косаткам и белухам, которые содержатся в бухте, для оценки состояния и выработки рекомендаций.

Экономика Стоимость законопроекта о суверенном Рунете поднялась до 30 млрд руб Масштабы растут Реализация законопроекта об устойчивой работе Рунета потребует свыше 30 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию на сайте АНО "Цифровая экономика".

Религия В РПЦ объяснили слова о России без русских Замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе объяснил, почему РПЦ призывает жителей России рожать и беречь семью.

Происшествия Экс-зампреду на Камчатке предъявили обвинение в получении взятки На Камчатке следователи предъявили обвинение бывшему заместителю председателя регионального правительства Валерию Карпенко.

Авто Стала известна дата выхода нового поколения LADA 4x4 Редакция издательства «За рулем» проверила эту информацию и выяснила, когда выйдет новая версия культового внедорожника на самом деле.

Футбол Португалия обжаловала результат матча со сборной Украины Федерация футбола Португалии опротестовала результат матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против сборной Украины.

Политика Reuters узнал сроки публикации доклада Мюллера по России Генеральный прокурор США Уильям Барр планирует публичную часть доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном «вмешательстве» России в американские выборы в течение «нескольких недель».

Политика Немецкий бизнесмен объяснил важность «Северного потока — 2» Российский газопровод "Северный поток — 2" сделает энергоснабжение в Германии надежнее, заявил глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер в интервью газете Tagesspiegel.

Политика Единоросс обозвал избирателей «дебилами» и «стадом» Вы в политике не шарите, никто из вас, а уже отдали город малолетке без образования, – комментирует Иващенко в сети пост о поражении единоросса.

Политика Порошенко назвал Путина главным оппонентом Президент Украины Петр Порошенко назвал своим главным оппонентом российского лидера Владимира Путина.

Финансы Шувалов рассказал об условиях передачи государству Связь-банка Передача Связь-банка в казну состоится после того, как госкорпорация ВЭБ.РФ заберет себе все его плохие активы, рассказал после заседания наблюдательного совета ВЭБа его глава Игорь Шувалов, передает корреспондент РБК.

Происшествия В Хабаровске коллектор выложил в Сеть порноколлаж с ребенком должника Правоохранители арестовали 38-летнего коллектора, который опубликовал в Интернете порноролик с участием ребенка должника из Хабаровска.

Транспорт На Сахалине возобновили движение на одном из закрытых ранее участков дорог Движение возобновили на одном из двух закрытых ранее участков автомобильных дорог на Сахалине, сообщает региональный главк МЧС.