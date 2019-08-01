Политика

МВД предложило льготы украинцам, желающим получить российское гражданствоРИА Новости вчера в 22:59

По итогам прямой линии президент РФ Владимир Путин поручил ведомству проанализировать правоприменительную практику приема в гражданство РФ в упрощенном порядке и при необходимости внести предложения по предоставлению гражданам Украины, желающим приобрести гражданство РФ, дополнительных преференций.
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МВД предложило льготы украинцам, желающим получить российское гражданство

МВД РФ представило предложения по дополнительным льготам гражданам Украины, желающим получить российское гражданство, а также обозначило предложения по совершенствованию законодательства о гражданстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства.
РИА Новостивчера в 22:59

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МВД предложило льготы для желающих получить российское гражданство украинцев

Взгляд.ру01:36

В МВД назвали предложение о льготах для украинцев, желающих получить гражданство РФ

ТК Звездавчера в 21:55

В МВД предложили льготы для украинцев, планирующих получить гражданство РФ

Life.ru00:08

В МВД предложили дополнительные льготы украинцам, желающим получить российские паспорта

Московский Комсомолецвчера в 23:51

МВД предлагает льготы для украинцев, желающих получить паспорт РФ

РЕН ТВвчера в 23:16

МВД предложило льготы украинцам, желающим получить российское гражданство

РИА Новостивчера в 22:59

МВД предложило новые льготы для украинцев при получении паспорта РФ

Телеканал 360°01:22
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Общество

Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране

Шоумен Максим Галкин выступил с критикой общественности за ее реакцию на бедствия в России.
Обновлено вчера в 21:22
Происшествия

Движение поездов на серой ветке московского метро восстановлено

Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена, где в четверг утром произошел сбой из-за падения пассажира на пути, восстановлено и вводится в график, сообщается на странице столичной подземки в Twitter.
Обновлено в 02:06
Политика

Медведев попросил проверить версию о намеренных поджогах лесов

Премьер-министр Дмитрий Медведев попросил Гепрокуратуру, Следственный комитет и МВД проверить версию о намеренных поджогах лесов "как способе сокрытия незаконной заготовки древесины".
Обновлено в 01:41
Шоу-бизнес

Прокуратура может проверить особняк Галкина и Пугачевой

Юрист Ярослав Михайлов обратился в прокуратуру Подмосковья с просьбой проверить законность строительства особняка в деревне Грязь.
Обновлено вчера в 11:42
Происшествия

ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов

Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.
Обновлено вчера в 15:14
Политика

Путин и Трамп провели телефонные переговоры

Обновлено вчера в 16:33
Общество

СМИ сообщили об изменениях жизни россиян в августе

"Известия" рассказали о том, какие изменения ждут россиян в августе 2019 года.
Обновлено в 00:03
Происшествия

Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных

Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено вчера в 08:27
Политика

Милонов возмутился поцелуем гитаристов Rammstein на концерте в Москве

Депутат Госдумы Виталий Милонов пообещал инициировать запрет на въезд в Россию для немецкой рок-группы Rammstein, гитаристы которой поцеловались на концерте в Москве.
Обновлено в 02:21
Политика

Глава МИД Ирана отреагировал на введенные против него санкции США

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в своем Twitter, что введенные США против него санкции не смогут повлиять на него.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия

Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек

80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия

В Калифорнии разбился истребитель ВМС США

В Калифорнии потерпел крушение истребитель F/A-18E/F Super Hornet ВМС США, сообщает CNN.
Обновлено вчера в 15:12
Финансы

ФРС США понизила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Обновлено вчера в 16:22
Общество

Госдума продлила «Дачную амнистию» в России

Государственная Дума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении поправки, которыми восстанавливается и продлевается до 1 марта 2021 года "дачная амнистия" — возможность для граждан в упрощенном порядке оформить права собственности на дачную недвижимость, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу Государственной Думы РФ.
Обновлено 30 июля в 01:30
Авто

Chevrolet Malibu получит последнее обновление в 2022 году

Chevrolet, похоже, полон решимости удерживать седан Malibu по крайней мере до 2024 года, пока он не получит прямого преемника.
Обновлено 30 июля в 15:04
Происшествия

Во Владивостоке начались обыски в похоронной службе «Некрополь»

Правоохранительные органы проводят обыски в муниципальном предприятии «Некрополь», сообщили РБК в пресс-службе мэрии Владивостока.
Обновлено в 02:22
Происшествия

Совершивший внеплановую посадку в Красноярске самолет прибыл в Иркутск

Самолет авиакомпании S7 Airlines, совершивший внеплановую посадку в Красноярске из-за тумана и дыма от лесных пожаров, прибыл в Иркутск в 5:10 мск, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 23:45
Армия и оружие

Генерал Лейиньш: Россия даже не подозревает о военной мощи Латвии

Латвийский бригадный генерал Илмарс Лейиньш в интервью журналу Ir («Есть») заявил, что внимание России нужно отвлекать по самым разным направлениям.
Обновлено вчера в 03:38
Путешествия

Опасная статистика: на турецких курортах гибнут российские туристы

Обновлено 30 июля в 14:08
Наука

Как основатель Groupon хочет победить рак с помощью больших данных

Лефкофски отказывается сообщить размер выручки, однако говорит, что получает семизначные выплаты от нескольких крупнейших производителей лекарств против рака.
Обновлено в 02:13
Происшествия

Первому фигуранту дела о беспорядках в Москве предъявлено обвинение

Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что ставшему первым фигурантом в деле о беспорядках в Москве 27 июля Кириллу Жукову предъявили обвинение.
Обновлено вчера в 18:04
Теннис

Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Анна Калинская преодолела второй круг турнира в Вашингтоне. Россиянка в трех партиях обыграла пуэрториканку Монику Пуиг.
Обновлено вчера в 21:46
Транспорт

ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах

Обновлено вчера в 03:37
Общество

Красноярский заповедник «Столбы» закрыли для посещений

«Запрет на посещение будет действовать со 2 августа 2019 г. с 18:00 часов и до выпадения значительного количества осадков (не менее 3 мм воды за сутки по данным метеостанции заповедника)», – рассказали в пресс-службе заповедника.
Обновлено в 01:20
Путешествия

Власти Шри-Ланки ввели бесплатные визы для туристов из России

Власти Шри-Ланки с 1 августа отменили плату за визы для граждан 48 государств, в том числе России, США, Канады, Австралии и стран Европы.
Обновлено в 00:14
Политика

Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2»

Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.
Обновлено вчера в 12:14
Политика

Власти Британии дополнительно выделили $2,6 млрд на подготовку Brexit

Власти Великобритании сообщили о выделении дополнительных $2,6 млрд на подготовку королевства к выходу из Евросоюза.
Обновлено вчера в 20:52
Футбол

«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома

"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено вчера в 07:25
Футбол

Бэйл играл в гольф во время матча «Реала» и «Тоттенхэма»

Обновлено вчера в 11:20
Общество

Простейший пример по математике посеял раздор в сети

Пользовательница Twitter под ником pjmdolI попросила других людей помочь ей с решением примера по математике.
Обновлено в 01:02
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