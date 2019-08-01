МВД РФ представило предложения по дополнительным льготам гражданам Украины, желающим получить российское гражданство, а также обозначило предложения по совершенствованию законодательства о гражданстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства.

с чего всё началось

По итогам прямой линии президент РФ Владимир Путин поручил ведомству проанализировать правоприменительную практику приема в гражданство РФ в упрощенном порядке и при необходимости внести предложения по предоставлению гражданам Украины, желающим приобрести гражданство РФ, дополнительных преференций.

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