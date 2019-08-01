Политика
МВД предложило льготы украинцам, желающим получить российское гражданствоРИА Новости вчера в 22:59
По итогам прямой линии президент РФ Владимир Путин поручил ведомству проанализировать правоприменительную практику приема в гражданство РФ в упрощенном порядке и при необходимости внести предложения по предоставлению гражданам Украины, желающим приобрести гражданство РФ, дополнительных преференций.
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с чего всё началось
МВД РФ представило предложения по дополнительным льготам гражданам Украины, желающим получить российское гражданство, а также обозначило предложения по совершенствованию законодательства о гражданстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства.РИА Новостивчера в 22:59
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В МВД назвали предложение о льготах для украинцев, желающих получить гражданство РФ
ТК Звездавчера в 21:55
В МВД предложили дополнительные льготы украинцам, желающим получить российские паспорта
Московский Комсомолецвчера в 23:51
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 02:27, Ашберн
Общество
Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
Шоумен Максим Галкин выступил с критикой общественности за ее реакцию на бедствия в России.
Обновлено вчера в 21:22
Происшествия
Движение поездов на серой ветке московского метро восстановлено
Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена, где в четверг утром произошел сбой из-за падения пассажира на пути, восстановлено и вводится в график, сообщается на странице столичной подземки в Twitter.
Обновлено в 02:06
Политика
Медведев попросил проверить версию о намеренных поджогах лесов
Премьер-министр Дмитрий Медведев попросил Гепрокуратуру, Следственный комитет и МВД проверить версию о намеренных поджогах лесов "как способе сокрытия незаконной заготовки древесины".
Обновлено в 01:41
Шоу-бизнес
Прокуратура может проверить особняк Галкина и Пугачевой
Юрист Ярослав Михайлов обратился в прокуратуру Подмосковья с просьбой проверить законность строительства особняка в деревне Грязь.
Обновлено вчера в 11:42
Происшествия
ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов
Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.
Обновлено вчера в 15:14
Политика
Путин и Трамп провели телефонные переговоры
Обновлено вчера в 16:33
Общество
СМИ сообщили об изменениях жизни россиян в августе
"Известия" рассказали о том, какие изменения ждут россиян в августе 2019 года.
Обновлено в 00:03
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено вчера в 08:27
Политика
Милонов возмутился поцелуем гитаристов Rammstein на концерте в Москве
Депутат Госдумы Виталий Милонов пообещал инициировать запрет на въезд в Россию для немецкой рок-группы Rammstein, гитаристы которой поцеловались на концерте в Москве.
Обновлено в 02:21
Политика
Глава МИД Ирана отреагировал на введенные против него санкции США
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в своем Twitter, что введенные США против него санкции не смогут повлиять на него.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель ВМС США
В Калифорнии потерпел крушение истребитель F/A-18E/F Super Hornet ВМС США, сообщает CNN.
Обновлено вчера в 15:12
Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Обновлено вчера в 16:22
Общество
Госдума продлила «Дачную амнистию» в России
Государственная Дума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении поправки, которыми восстанавливается и продлевается до 1 марта 2021 года "дачная амнистия" — возможность для граждан в упрощенном порядке оформить права собственности на дачную недвижимость, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу Государственной Думы РФ.
Обновлено 30 июля в 01:30
Авто
Chevrolet Malibu получит последнее обновление в 2022 году
Chevrolet, похоже, полон решимости удерживать седан Malibu по крайней мере до 2024 года, пока он не получит прямого преемника.
Обновлено 30 июля в 15:04
Происшествия
Во Владивостоке начались обыски в похоронной службе «Некрополь»
Правоохранительные органы проводят обыски в муниципальном предприятии «Некрополь», сообщили РБК в пресс-службе мэрии Владивостока.
Обновлено в 02:22
Происшествия
Совершивший внеплановую посадку в Красноярске самолет прибыл в Иркутск
Самолет авиакомпании S7 Airlines, совершивший внеплановую посадку в Красноярске из-за тумана и дыма от лесных пожаров, прибыл в Иркутск в 5:10 мск, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 23:45
Армия и оружие
Генерал Лейиньш: Россия даже не подозревает о военной мощи Латвии
Латвийский бригадный генерал Илмарс Лейиньш в интервью журналу Ir («Есть») заявил, что внимание России нужно отвлекать по самым разным направлениям.
Обновлено вчера в 03:38
Путешествия
Опасная статистика: на турецких курортах гибнут российские туристы
Обновлено 30 июля в 14:08
Наука
Как основатель Groupon хочет победить рак с помощью больших данных
Лефкофски отказывается сообщить размер выручки, однако говорит, что получает семизначные выплаты от нескольких крупнейших производителей лекарств против рака.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Первому фигуранту дела о беспорядках в Москве предъявлено обвинение
Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что ставшему первым фигурантом в деле о беспорядках в Москве 27 июля Кириллу Жукову предъявили обвинение.
Обновлено вчера в 18:04
Теннис
Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне
Анна Калинская преодолела второй круг турнира в Вашингтоне. Россиянка в трех партиях обыграла пуэрториканку Монику Пуиг.
Обновлено вчера в 21:46
Транспорт
ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах
Обновлено вчера в 03:37
Общество
Красноярский заповедник «Столбы» закрыли для посещений
«Запрет на посещение будет действовать со 2 августа 2019 г. с 18:00 часов и до выпадения значительного количества осадков (не менее 3 мм воды за сутки по данным метеостанции заповедника)», – рассказали в пресс-службе заповедника.
Обновлено в 01:20
Путешествия
Власти Шри-Ланки ввели бесплатные визы для туристов из России
Власти Шри-Ланки с 1 августа отменили плату за визы для граждан 48 государств, в том числе России, США, Канады, Австралии и стран Европы.
Обновлено в 00:14
Политика
Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2»
Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.
Обновлено вчера в 12:14
Политика
Власти Британии дополнительно выделили $2,6 млрд на подготовку Brexit
Власти Великобритании сообщили о выделении дополнительных $2,6 млрд на подготовку королевства к выходу из Евросоюза.
Обновлено вчера в 20:52
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено вчера в 07:25
Футбол
Бэйл играл в гольф во время матча «Реала» и «Тоттенхэма»
Обновлено вчера в 11:20
Общество
Простейший пример по математике посеял раздор в сети
Пользовательница Twitter под ником pjmdolI попросила других людей помочь ей с решением примера по математике.
Обновлено в 01:02