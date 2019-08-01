МВД РФ представило предложения по дополнительным льготам гражданам Украины, желающим получить российское гражданство, а также обозначило предложения по совершенствованию законодательства о гражданстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства.

с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM А, в начале июля 2019 года президент России Владимир Путин поручил МВД проанализировать практику упрощённого предоставления российского гражданства жителям Украины, а также внести предложения по предоставлению им дополнительных преференций.

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