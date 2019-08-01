Политика
МВД предложило льготы гражданам Украины при получении паспорта РФREGNUM 03:30
Как сообщало ИА REGNUM А, в начале июля 2019 года президент России Владимир Путин поручил МВД проанализировать практику упрощённого предоставления российского гражданства жителям Украины, а также внести предложения по предоставлению им дополнительных преференций.
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с чего всё началось
МВД РФ представило предложения по дополнительным льготам гражданам Украины, желающим получить российское гражданство, а также обозначило предложения по совершенствованию законодательства о гражданстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства.РИА Новостивчера в 22:59
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В МВД назвали предложение о льготах для украинцев, желающих получить гражданство РФ
ТК Звездавчера в 21:55
В МВД предложили дополнительные льготы украинцам, желающим получить российские паспорта
Московский Комсомолецвчера в 23:51
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Происшествия
В Свердловской области погоня за лихачом завершилась стрельбой
В Новоуральске инспекторы ДПС задержали водителя автомобиля ВАЗ, который не остановился по требованию сотрудников полиции и попытался скрыться.
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Авто
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В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
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«Уфа» объявила об уходе Засеева, который переходит в «Аланию»
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Обновлено в 03:07
Политика
ЦИК Украины направил 74 иска в суды по итогам выборов в Раду
Глава украинского ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что по итогам парламентских выборов было составлено 74 иска и направлено в суды страны.
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Политика
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Обновлено вчера в 02:07
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Задержан второй подозреваемый в убийстве активистки Елены Григорьевой
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Обновлено в 06:29
Армия и оружие
На Балтике начались масштабные учения ВМФ РФ «Океанский щит — 2019»
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Обновлено в 04:22
Футбол
Гилерме: «Спартак» предлагал больше, но я выбрал «Локомотив»
Вы защищаете цвета Локомотива с 2007 года, но этот сезон начинали без нового контракта.
Обновлено в 03:03
Политика
Глава МИД ФРГ призвал Россию и США продлить ДСНВ
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Россия и США должны поддержать продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Обновлено в 05:48
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Футбол
«Зенит» согласовал с «Барселоной» трансфер Малкома
Бразильский нападающий «Барселоны» Малком в ближайшее время станет игроком «Зенита». Стороны уже согласовали все детали трансфера.
Обновлено вчера в 08:03
Происшествия
Суд на 90 суток приостановил работу столичной сети Healthy Food
Гагаринский суд Москвы на 90 суток приостановил работу вендинговых автоматов сети Healthy Food после массового отравления едой.
Обновлено в 06:40
Экономика
В России сравнили стоимость использования такси и личного автомобиля
Обновлено вчера в 05:58
Происшествия
Истребитель ВМС США разбился неподалеку от Долины Смерти
Истребитель ВМС США разбился рядом с военно-морской авиабазой China Lake в Калифорнии, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление военно-морской авиации.
Обновлено вчера в 16:21
Происшествия
На Урале осудили женщину, чей ребенок был найден в гробу у дороги
Суд ограничил свободу на один год жительнице Челябинской области, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности своему новорожденному ребенку, тело которого она положила в ящик и оставила у дороги, сообщило в четверг СУСК РФ по региону.
Обновлено в 06:13
Гаджеты
Смартфон iPhone XR в России подешевел почти на треть
При выборе самой низкой цены на iPhone XR нужно выбирать столичный регион, в связи с тем, что в нем самая высокая конкуренция, поэтому продавцы более охотно снижают цены на смартфоны и другую технику.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на плотине Иркутской ГЭС
"Следователи обращаются к очевидцам аварии и автомобилистам, видеорегистраторы которых могли запечатлеть момент ДТП с участием автобуса и иномарки на плотине ГЭС, с просьбой оказать помощь в установлении обстоятельств трагедии", - заявили в МВД по Иркутской области.
Обновлено в 04:05
Гаджеты
Galaxy Note 10 и новые умные часы Samsung появились на «живых»
Что интересно, на руках у девушки помимо новенького флагмана корейского гиганта обнаружились и умные часы Galaxy Watch Active 2. Их анонс, судя по имеющимся данным, состоится чуть раньше смартфона — 5 августа.
Обновлено в 04:00
Общество
Что изменилось в жизни россиян с 1 августа 2019 года
В-четвертых, в августе в стране вводится ответственность за так называемое «зарплатное рабство», то есть случаи, при которых работодатель не хочет переводить зарплаты сотрудникам на счет выбранного человеком банка.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Сенат утвердил Келли Крафт на пост нового постпреда США при ООН
Новым американским постпредом в ООН вместо ушедшей в отставку Никки Хейли станет посол США в Канаде Келли Крафт.
Обновлено вчера в 20:51
Баскетбол
ЦСКА подписал контракт с баскетболистом Бейкером
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Армия и оружие
Обучавшиеся эксплуатации F-35 турецкие летчики вернутся из США домой
Турецкие летчики, которые обучались эксплуатации истребителей F-35 в США, вернутся на родину 1 августа.
Обновлено вчера в 12:28
Происшествия
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес
Любовь Толкалину подозревают в романе с Борисом Гребенщиковым
После расставания актрису заподозрили в романе с 65-летним женатым Борисом Гребенщиковым.
Обновлено в 02:31
Политика
Саперы ВСУ начали разминировать территорию у моста в Станице Луганской
Украинские саперы начали разминировать территорию, прилегающую к мосту в районе пункта пропуска «Станица Луганская», сообщили в администрации поселка.
Обновлено в 06:12