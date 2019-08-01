МВД РФ представило предложения по дополнительным льготам гражданам Украины, желающим получить российское гражданство, а также обозначило предложения по совершенствованию законодательства о гражданстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства.

с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM А, в начале июля 2019 года президент России Владимир Путин поручил МВД проанализировать практику упрощённого предоставления российского гражданства жителям Украины, а также внести предложения по предоставлению им дополнительных преференций.

Кино Алексей Учитель снимет фильм про русскую деревню в Воронежской области Фильм расскажет про героя, вернувшегося в родную деревню после долгого отсутствия. Это картина – о земле и двух братьях.

Происшествия В Свердловской области погоня за лихачом завершилась стрельбой В Новоуральске инспекторы ДПС задержали водителя автомобиля ВАЗ, который не остановился по требованию сотрудников полиции и попытался скрыться.

Авто В России насчитали 100 тысяч LCV, выпущенных в СССР Согласно представленной информации, в России на начало года зарегистрировано 100,3 тыс. легких коммерческих автомобилей, которые были выпущены до 1992 года.

Общество В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.

Общество Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".

Политика ЦИК Украины направил 74 иска в суды по итогам выборов в Раду Глава украинского ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что по итогам парламентских выборов было составлено 74 иска и направлено в суды страны.

Политика В украинской Генпрокуратуре призвали убивать всех воевавших в Донбассе Конфликт в Донбассе необходимо решать с «большей жесткостью» и убивать в регионе «всех, кто взял в руки оружие», заявил первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша.

Происшествия Задержан второй подозреваемый в убийстве активистки Елены Григорьевой Следователи задержали второго подозреваемого в убийстве активистки Елены Григорьевой, тело которой ранее обнаружили в Московском районе Петербурга, сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по городу.

Футбол Гилерме: «Спартак» предлагал больше, но я выбрал «Локомотив» Вы защищаете цвета Локомотива с 2007 года, но этот сезон начинали без нового контракта.

Политика Глава МИД ФРГ призвал Россию и США продлить ДСНВ Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Россия и США должны поддержать продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Общество Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.

Футбол «Зенит» согласовал с «Барселоной» трансфер Малкома Бразильский нападающий «Барселоны» Малком в ближайшее время станет игроком «Зенита». Стороны уже согласовали все детали трансфера.

Происшествия Суд на 90 суток приостановил работу столичной сети Healthy Food Гагаринский суд Москвы на 90 суток приостановил работу вендинговых автоматов сети Healthy Food после массового отравления едой.

Происшествия Истребитель ВМС США разбился неподалеку от Долины Смерти Истребитель ВМС США разбился рядом с военно-морской авиабазой China Lake в Калифорнии, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление военно-морской авиации.

Происшествия На Урале осудили женщину, чей ребенок был найден в гробу у дороги Суд ограничил свободу на один год жительнице Челябинской области, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности своему новорожденному ребенку, тело которого она положила в ящик и оставила у дороги, сообщило в четверг СУСК РФ по региону.

Гаджеты Смартфон iPhone XR в России подешевел почти на треть При выборе самой низкой цены на iPhone XR нужно выбирать столичный регион, в связи с тем, что в нем самая высокая конкуренция, поэтому продавцы более охотно снижают цены на смартфоны и другую технику.

Происшествия Два человека погибли в ДТП на плотине Иркутской ГЭС "Следователи обращаются к очевидцам аварии и автомобилистам, видеорегистраторы которых могли запечатлеть момент ДТП с участием автобуса и иномарки на плотине ГЭС, с просьбой оказать помощь в установлении обстоятельств трагедии", - заявили в МВД по Иркутской области.

Гаджеты Galaxy Note 10 и новые умные часы Samsung появились на «живых» Что интересно, на руках у девушки помимо новенького флагмана корейского гиганта обнаружились и умные часы Galaxy Watch Active 2. Их анонс, судя по имеющимся данным, состоится чуть раньше смартфона — 5 августа.

Общество Что изменилось в жизни россиян с 1 августа 2019 года В-четвертых, в августе в стране вводится ответственность за так называемое «зарплатное рабство», то есть случаи, при которых работодатель не хочет переводить зарплаты сотрудникам на счет выбранного человеком банка.

Политика Сенат утвердил Келли Крафт на пост нового постпреда США при ООН Новым американским постпредом в ООН вместо ушедшей в отставку Никки Хейли станет посол США в Канаде Келли Крафт.

Происшествия Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.

Шоу-бизнес Любовь Толкалину подозревают в романе с Борисом Гребенщиковым После расставания актрису заподозрили в романе с 65-летним женатым Борисом Гребенщиковым.