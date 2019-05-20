Происшествия

МВД предложило конфисковывать машины у пьяных водителейКоммерсантъ вчера в 07:46

«В марте и апреле 2019 года в правительство направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения»,— рассказали в пресс-службе.
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В МВД объяснили предложение конфисковывать машины у пьяных водителей

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