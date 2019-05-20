В МВД РФ предложили конфисковывать автомобили у пьяных водителейСлово и Дело вчера в 08:01

МВД РФ предлагает на законодательном уровне закрепить конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сообщает РИА Новости.

В МВД РФ предложили конфисковывать автомобили у пьяных водителей

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