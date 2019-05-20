Происшествия

В МВД РФ предложили конфисковывать автомобили у пьяных водителейСлово и Дело вчера в 08:01

МВД РФ предлагает на законодательном уровне закрепить конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сообщает РИА Новости.
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МВД предложило изымать транспорт у владельцев, дважды пойманных на пьяном вождении

Коммерсантъвчера в 18:44

МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей

Ведомостивчера в 07:42

В МВД объяснили предложение конфисковывать машины у нетрезвых водителей

РИА Новостивчера в 12:51

В МВД объяснили предложение конфисковывать машины у пьяных водителей

РБКвчера в 12:25

Лысаков считает спорной идею МВД о конфискации машин у пьяных водителей

ТАССвчера в 09:37

В Госдуме прокомментировали идею МВД конфисковывать автомобили у пьяных водителей

RT на русскомвчера в 13:04

МВД РФ предлагает принять закон о конфискации автомобилей у пьяных водителей

Псковская Лента Новостейвчера в 07:52
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Политика

Почему Запад не любит Россию, объяснили в Чехии

Чешский журналист Йиржи Кобза рассказал, почему западные страны не любят Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:33
Кино

Санса Старк отреагировала на требования фанатов переснять финал «Игры престолов»

Британская актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в "Игре престолов", высказалась по поводу требования фанатов переснять финальный сезон сериала.
Обновлено в 01:24
Авто

В сети выставили на продажу новые ЗИЛ-133 «крокодилы»

Шесть грузовых автомобилей ЗИЛ-133ГЯ выставлены на продажу на портале частных объявлений в сети, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:15
Гаджеты

Huawei назвала свою операционную систему Hongmeng

Китайская корпорация Huawei объявила, что ее собственная операционная система (ОС) будет называться Hongmeng.
Обновлено вчера в 17:42
Общество

Забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге снесут

Забор на месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга будет демонтирован.
Обновлено вчера в 09:40
Кино

Режиссер Глеб Панфилов отмечает 85-летие

21 мая исполняется 85 лет режиссеру Глебу Панфилову, фильмы которого — «В огне брода нет», «Начало», «Мать», «В круге первом» — стали классикой нашего кино.
Обновлено в 00:34
Футбол

Де Лигт перейдет в «Барселону» за 74 млн евро

Защитник «Аякса» Маттейс Де Лигт продолжит карьеру в «Барселоне», сообщает Sky Sports.
Обновлено вчера в 21:56
Армия и оружие

США увеличат количество своих боевых кораблей

Вице-президент США Майкл Пенс, выступая перед военнослужащими базы авиации ВМС в Джексонвилле, штат Флорида, заявил, что Белый дом намерен увеличить количество боевых кораблей в американском флоте до 355.
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия

В Москве задержали соратника Навального Леонида Волкова

Обновлено в 00:57
Происшествия

МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник

МВД раскрыло группу лжеврачей, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Обновлено в 00:42
Политика

Зеленский призвал США усилить санкции против России

«Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против России», — сказал Зеленский.
Обновлено вчера в 13:58
Армия и оружие

Названы причины стремления США сорвать сделку России и Турции по С-400

Турецкие эксперты-международники рассказали, в чем заключаются причины стремления США помешать сделке между Россией и Турцией о поставке зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено вчера в 13:58
Транспорт

Ту-134 совершил последний пассажирский рейс в России

Авиакомпания "Алроса" выполнила заключительный рейс самолета Ту-134. Перелет из Иркутска в якутский город Мирный состоялся 20 мая.
Обновлено в 02:30
Политика

РБК: Чиновникам в Кремле вернули зарплаты на докризисный уровень

С началом 2019 года чиновники стали получать ту же зарплату, что получали до «антикризисного» решения, рассказали собеседники издания.
Обновлено в 02:50
Происшествия

Член совета движения «Голос» Удот задержан в Москве по делу об угрозах

Столичная полиция задержала члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Максим Пашков.
Обновлено вчера в 16:33
Политика

США ослабили давление на Huawei

В США разрешили компании Huawei временно возобновить деятельность. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:07
Игры

Sony показала скорость и геймплей приставки PlayStation 5

Обновлено в 01:49
Экономика

Счетная палата рассказала о падении реальных доходов россиян

В документе отмечается, что в первом квартале 2018 года инфляция в стране выросла до 5,3%. Однако реальные денежные доходы россиян снизились на 2,3.
Обновлено вчера в 09:00
Экономика

Орешкин не ожидает технической рецессии в РФ по итогам II квартала

Орешкин сообщил также, что его ведомство пока сохраняет свой прогноз по росту ВВП РФ в 2019 году на уровне 1,3%. По предварительной оценке Росстата, рост ВВП РФ в первом квартале 2019 года составил 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 02:35
Экономика

Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы

Выходит, 24 млн трудоспособных россиян никак не задействованы в экономике страны: либо эти люди не имеют вообще никакого заработка, либо получают его «в конверте».
Обновлено вчера в 17:02
Армия и оружие

В Минобороны рассказали, чем кормят солдат

Заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению, Герой России Дмитрий Булгаков в интервью "Аргументам и фактам" рассказал, чем кормят солдат в российской армии.
Обновлено в 01:06
Кино

Звезда «Игры престолов» отказалась сниматься с бывшим возлюбленным

Исполнительница роли Серсеи Ланнистер Лина Хиди отказывалась сниматься в одних сценах с Джеромом Флинном, сыгравшим наемника Бронна в сериале "Игра престолов".
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия

В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом

В Новосибирской области в районном центре Чаны 13 учеников младших классов, по предварительным данным, отравились ядом для уничтожения грызунов.
Обновлено в 00:59
Транспорт

В России планируют начать мониторить дороги с помощью дронов

В России в 2021 году планируется введение системы мониторинга состояния дорог в режиме реального времени.
Обновлено вчера в 20:49
Политика

Владимир Зеленский во время инаугурации распустил Раду

Новый украинский лидер Владимир Зеленский во время своей инаугурации заявил о досрочном роспуске Верховной рады Украины.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия

Дело «пьяного» мальчика: вынесен приговор судмедэксперту

Судмедэксперта Михаила Клейменова, который нашел алкоголь в крови погибшего шестилетнего мальчика, признали виновным по статье «халатность», мужчину приговорили к десяти месяцам исправительных работ, сообщает Life.
Обновлено в 02:50
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Музыка

Виктор Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»

Композитор и продюсер Виктор Дробыш (кстати, автор конкурсной песни белорусской певицы Зены) сообщил, что подаст в суд на организаторов "Евровидения" - Европейский вещательный союз.
Обновлено вчера в 10:10
Политика

Посольство Украины выдало евреев на фото за крымских татар

Обновлено в 02:49
Общество

Deloitte рассказал об отличиях российских миллениалов от зарубежных

Российские миллениалы имеют ценности, отличные от представителей этого же поколения, живущего в других странах.
Обновлено в 01:52
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