Происшествия
В МВД РФ предложили конфисковывать автомобили у пьяных водителейСлово и Дело вчера в 08:01
МВД РФ предлагает на законодательном уровне закрепить конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сообщает РИА Новости.
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МВД предложило изымать транспорт у владельцев, дважды пойманных на пьяном вождении
Коммерсантъвчера в 18:44
В Госдуме прокомментировали идею МВД конфисковывать автомобили у пьяных водителей
RT на русскомвчера в 13:04
МВД РФ предлагает принять закон о конфискации автомобилей у пьяных водителей
Псковская Лента Новостейвчера в 07:52
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Почему Запад не любит Россию, объяснили в Чехии
Чешский журналист Йиржи Кобза рассказал, почему западные страны не любят Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Санса Старк отреагировала на требования фанатов переснять финал «Игры престолов»
Британская актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в "Игре престолов", высказалась по поводу требования фанатов переснять финальный сезон сериала.
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В сети выставили на продажу новые ЗИЛ-133 «крокодилы»
Шесть грузовых автомобилей ЗИЛ-133ГЯ выставлены на продажу на портале частных объявлений в сети, пишет «Российская газета».
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Huawei назвала свою операционную систему Hongmeng
Китайская корпорация Huawei объявила, что ее собственная операционная система (ОС) будет называться Hongmeng.
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Забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге снесут
Забор на месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга будет демонтирован.
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Режиссер Глеб Панфилов отмечает 85-летие
21 мая исполняется 85 лет режиссеру Глебу Панфилову, фильмы которого — «В огне брода нет», «Начало», «Мать», «В круге первом» — стали классикой нашего кино.
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Де Лигт перейдет в «Барселону» за 74 млн евро
Защитник «Аякса» Маттейс Де Лигт продолжит карьеру в «Барселоне», сообщает Sky Sports.
Обновлено вчера в 21:56
Армия и оружие
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Вице-президент США Майкл Пенс, выступая перед военнослужащими базы авиации ВМС в Джексонвилле, штат Флорида, заявил, что Белый дом намерен увеличить количество боевых кораблей в американском флоте до 355.
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Происшествия
В Москве задержали соратника Навального Леонида Волкова
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Происшествия
МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник
МВД раскрыло группу лжеврачей, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Обновлено в 00:42
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«Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против России», — сказал Зеленский.
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Армия и оружие
Названы причины стремления США сорвать сделку России и Турции по С-400
Турецкие эксперты-международники рассказали, в чем заключаются причины стремления США помешать сделке между Россией и Турцией о поставке зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено вчера в 13:58
Транспорт
Ту-134 совершил последний пассажирский рейс в России
Авиакомпания "Алроса" выполнила заключительный рейс самолета Ту-134. Перелет из Иркутска в якутский город Мирный состоялся 20 мая.
Обновлено в 02:30
Политика
РБК: Чиновникам в Кремле вернули зарплаты на докризисный уровень
С началом 2019 года чиновники стали получать ту же зарплату, что получали до «антикризисного» решения, рассказали собеседники издания.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Член совета движения «Голос» Удот задержан в Москве по делу об угрозах
Столичная полиция задержала члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Максим Пашков.
Обновлено вчера в 16:33
Политика
США ослабили давление на Huawei
В США разрешили компании Huawei временно возобновить деятельность. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:07
Игры
Sony показала скорость и геймплей приставки PlayStation 5
Обновлено в 01:49
Экономика
Счетная палата рассказала о падении реальных доходов россиян
В документе отмечается, что в первом квартале 2018 года инфляция в стране выросла до 5,3%. Однако реальные денежные доходы россиян снизились на 2,3.
Обновлено вчера в 09:00
Экономика
Орешкин не ожидает технической рецессии в РФ по итогам II квартала
Орешкин сообщил также, что его ведомство пока сохраняет свой прогноз по росту ВВП РФ в 2019 году на уровне 1,3%. По предварительной оценке Росстата, рост ВВП РФ в первом квартале 2019 года составил 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 02:35
Экономика
Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы
Выходит, 24 млн трудоспособных россиян никак не задействованы в экономике страны: либо эти люди не имеют вообще никакого заработка, либо получают его «в конверте».
Обновлено вчера в 17:02
Армия и оружие
В Минобороны рассказали, чем кормят солдат
Заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению, Герой России Дмитрий Булгаков в интервью "Аргументам и фактам" рассказал, чем кормят солдат в российской армии.
Обновлено в 01:06
Кино
Звезда «Игры престолов» отказалась сниматься с бывшим возлюбленным
Исполнительница роли Серсеи Ланнистер Лина Хиди отказывалась сниматься в одних сценах с Джеромом Флинном, сыгравшим наемника Бронна в сериале "Игра престолов".
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом
В Новосибирской области в районном центре Чаны 13 учеников младших классов, по предварительным данным, отравились ядом для уничтожения грызунов.
Обновлено в 00:59
Транспорт
В России планируют начать мониторить дороги с помощью дронов
В России в 2021 году планируется введение системы мониторинга состояния дорог в режиме реального времени.
Обновлено вчера в 20:49
Политика
Владимир Зеленский во время инаугурации распустил Раду
Новый украинский лидер Владимир Зеленский во время своей инаугурации заявил о досрочном роспуске Верховной рады Украины.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия
Дело «пьяного» мальчика: вынесен приговор судмедэксперту
Судмедэксперта Михаила Клейменова, который нашел алкоголь в крови погибшего шестилетнего мальчика, признали виновным по статье «халатность», мужчину приговорили к десяти месяцам исправительных работ, сообщает Life.
Обновлено в 02:50
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Музыка
Виктор Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Композитор и продюсер Виктор Дробыш (кстати, автор конкурсной песни белорусской певицы Зены) сообщил, что подаст в суд на организаторов "Евровидения" - Европейский вещательный союз.
Обновлено вчера в 10:10
Политика
Посольство Украины выдало евреев на фото за крымских татар
Обновлено в 02:49
Общество
Deloitte рассказал об отличиях российских миллениалов от зарубежных
Российские миллениалы имеют ценности, отличные от представителей этого же поколения, живущего в других странах.
Обновлено в 01:52