Происшествия
В МВД предложили забирать машины у пьяных водителейИзвестия вчера в 08:11
«В правительство направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения», — уточнили в пресс-службе.
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МВД предложило изымать транспорт у владельцев, дважды пойманных на пьяном вождении
Коммерсантъвчера в 18:44
МВД РФ предлагает принять закон о конфискации автомобилей у пьяных водителей
Псковская Лента Новостейвчера в 07:52
В Госдуме прокомментировали идею МВД конфисковывать автомобили у пьяных водителей
RT на русскомвчера в 13:04
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В Японии шестерых россиян наградили орденом Восходящего солнца
Правительство Японии опубликовало список награждённых орденом Восходящего солнца, к награде представлены шесть граждан России.
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Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
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Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал не допустить возвращения России в ПАСЕ. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Депутата городской думы в Иркутской области задержали пьяным за рулем
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Обновлено вчера в 23:09
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Композитор и продюсер Виктор Дробыш (кстати, автор конкурсной песни белорусской певицы Зены) сообщил, что подаст в суд на организаторов "Евровидения" - Европейский вещательный союз.
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Отдых в Турции станет чуть дороже, но с большими скидками
Глава федерации отельеров Турции Осман Айык рассказал, что в новом сезоне цены для российских туристов на отдых в стране могут незначительно повыситься, при этом в случае раннего бронирования будут предоставляться значительные скидки.
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Вышла последняя серия «Игры престолов»
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Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
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Политика
Трамп рассказал, кому выгодна победа Байдена на выборах президента США
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Зампостпреда Британии прервал выступление Небензи в Совбезе ООН
"Господин председатель, Совет уже проголосовал по вопросу, есть правило и время выступления, и я прошу вас проследить за тем, чтобы российский представитесь следовал этим правилам и ограничил свои замечания", — сказал Аллен, фактически перебив Небензю на полуслове.
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Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.
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Дилеры приостановили продажу деталей для Lada Vesta Sport
Причиной временного прекращения продаж комплектующих для самой дорогой Лады называют очень высокий спрос, а особенно на воздушный фильтр, черный потолок и др.
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В США потерпел крушение самолет морской пехоты
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