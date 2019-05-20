МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителейВедомости 07:42

МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Экономика Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы Выходит, 24 млн трудоспособных россиян никак не задействованы в экономике страны: либо эти люди не имеют вообще никакого заработка, либо получают его «в конверте».

Культура Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер» Журналист и телеведущая Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер».

Политика Израиль и ХАМАС заключили перемирие на полгода Израиль и палестинское военизированное движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, договорились о перемирии на полгода, передает в понедельник израильская газета The Times of Israel.

Хоккей Определились все участники плей-офф чемпионата мира по хоккею Стали известны все участники плей-офф чемпионата мира по хоккею 2019 года, который проходит в Словакии, сообщает "Советский спорт".

Происшествия Пожар в автосалоне в Кемерове полностью ликвидирован Пожар в здании одного из автосалонов Кемерова на Октябрьском проспекте полностью ликвидирован. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Кузбассу.

Политика Зеленский заявил о необходимости прекращения войны на Донбассе Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский сделал первое заявление на новом посту.

Политика Зеленский и Ляшко устроили перепалку во время инаугурации Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с депутатом Олегом Ляшко во время своей инаугурации.

Политика Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию Россия пугает западные страны традиционным ценностями, которые в Европе и в США всячески пытаются истребить, пишет журналист Йиржи Кобза для издания Parlamentní Listy.

Космос Астрономы сфотографировали гамма-вспышку во время грозы Прибор позволил выяснить, что вспышка произошла во время грозы над островом Борнео (он же Калимантан) Малазийского архипелага.

Происшествия Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.

Энергетика Bloomberg сообщил о росте поставок российской нефти в США На фоне ситуации в Венесуэле Соединенные Штаты решили увеличить объемы закупок российской нефти, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на отчет управляющего партнера инвестбанка Caracas Capital Market Расса Дэллена.

Авто Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега с новыми шинами и аккумуляторами выставлены на продажу на популярном портале частных объявлений.

Гаджеты В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.

Политика Зампостпреда Британии прервал выступление Небензи в Совбезе ООН "Господин председатель, Совет уже проголосовал по вопросу, есть правило и время выступления, и я прошу вас проследить за тем, чтобы российский представитесь следовал этим правилам и ограничил свои замечания", — сказал Аллен, фактически перебив Небензю на полуслове.

Происшествия В Оренбурге убит директор филиала «Газпромтранс», его жена и водитель Сегодня утром в жилом доме поселка нашли тело директора ООО «Газпромтранс-Оренбург» Андрея Бахарева, его супруги и водителя.

Общество На Кубани стихия разрушила два автомобильных моста В станице Баговской Мостовского района Кубани паводок разрушил два автомобильных моста: одна переправа соединяла станицу с хутором Кизинка, другая - с поселками Бугунжа и Узловой.

Политика Суд в США разрешил демократам требовать налоговые декларации Трампа Федеральный суд американского округа Колумбия отказался удовлетворить требования адвокатов лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа не позволить комитету по надзору и правительственной реформе палаты представителей Конгресса США получить налоговые декларации американского президента.

Политика Зеленский призвал США ужесточить санкции против России Президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить антироссийские санкции, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Кино Актеры «Игры престолов» попрощались со зрителями и своими героями После выхода последнего эпизода многие участники сериала написали в соцсетях прощальный пост под общей фотографией со съемок.

Кино В финальной серии «Игры Престолов» обнаружили киноляпы Пользователи социальных сетей обнаружили киноляпы в последней серии заключительного сезона сериала «Игра престолов».

Гаджеты Смартфоны Google Pixel 3a и 3a XL сами выключаются Смартфоны Google Pixel всегда отличались значительным количеством проблем. Недавно выпущенные Pixel 3a и 3a XL также не стали исключением.

Общество Нодар Шония застроит бывший авторынок Барнаула жильем Барнаульский предприниматель Нодар Шония выкупил территорию авторынка на Павловском тракте около гипермаркета METRO.

Происшествия В Калуге пропал восьмилетний мальчик Правоохранительные органы разыскивают восьмилетнего мальчика, который утром в понедельник ушел в школу и пропал в Калуге, сообщает следственное управление СК РФ.

Происшествия Глава столбовского отдела чеховской полиции отправлен в СИЗО Суд в Москве арестовал начальника отдела полиции в Чехове Мухтара Джарасова и его соучастника, обвиняемых в покушении на мошенничество на сумму в 12 миллионов рублей.

Энергетика Европейцы перестали платить за полученную из России грязную нефть Два европейских покупателя российской нефти - французская Total и итальянская Eni - не провели платежи в пользу России за нефть, получаемую в рамках долгосрочного контракта, сообщает Reuters со ссылкой на источники.