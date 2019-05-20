Происшествия

МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителейВедомости 07:42

МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
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МВД предложило изымать транспорт у владельцев, дважды пойманных на пьяном вождении

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