МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителейВедомости 07:42

МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Политика Премьер-министр Украины объявил об отставке Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в среду подаст заявление об отставке.

Политика Зеленский назвал своей первой задачей прекращение конфликта в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский после вступления в должность заявил, что его первейшей задачей будет прекращение боевых действий на востоке страны.

Гаджеты Intel создает ноутбук с двумя дисплеями Компания Intel сообщила о своем желании создавать ноутбуки с двумя дисплеями и уже даже получила несколько ключевых патентов, которые позволят компании делать данные устройства в ближайшем будущем.

Происшествия В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.

Общество ЦИАН разослал пользователям советы по борьбе с застройкой скверов В письме есть ссылка на сайт ЦИАН, которая ведет на полную версию статьи о защите скверов и содержит больше советов о том, как помешать их застройке.

Наука Рацион жителей Британии XV века установлен по кухонной утвари Исследование археологических находок, датируемых XV веком, позволило установить особенности питания англичан, не принадлежавших к привилегированным сословиям.

Футбол Сергей Игнашевич может возглавить «Оренбург» Бывший защитник сборной России, московских ЦСКА и "Локомотива" 39-летний Сергей Игнашевич может возглавить футбольный клуб российской премьер-лиги "Оренбург".

Авто АвтоВАЗ отзывает 30 тысяч машин Lada Largus из-за проблем с тормозами «АвтоВАЗ» отзывает в России 32 892 автомобиля LADA Largus из-за возможного дефекта в тормозной системе.

Футбол Футболист «Авангарда» Коробов сдал положительную допинг-пробу По версии источника, игрок «Авангарда» Дмитрий Коробов после матча ФНЛ с «Чертаново», который состоялся 24 апреля, сдал положительную допинг-пробу.

Политика В ЕК призвали Зеленского срочно возобновить «газовые» переговоры с РФ Заместитель главы Европейской комиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович призвал киевские власти как можно скорее провести новую министерскую встречу с Россией и ЕС для обсуждения газового транзита.

Политика Украина приостановила транзит российской нефти в Евросоюз по «Дружбе» Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что Белоруссия готова возобновить транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Космос Спутник снял первое в мире видео Земли в формате 4K Египетский спутник дистанционного зондирования Земли EgyptSat-A, который был изготовлен РКК «Энергия», впервые снял на видео поверхность нашей планеты в формате 4К, сообщила британская компания Sen, разработавшая видеосистему.

Хоккей Сборная Франции уступила команде Великобритании в матче ЧМ Сборная Франции в овертайме уступила команде Великобритании и покинула элитный дивизион чемпионата мира по хоккею.

Происшествия В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова.

Армия и оружие ООН обеспокоена ядерными отходами США в Тихом океане Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил озабоченность тем, что отходы от испытаний ядерного оружия США могут попасть в Тихий океан.

Политика Кадыров сравнил инаугурационную речь Зеленского с обещаниями Ленина Глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил речь президента Украины Владимира Зеленского на инаугурации с обещаниями Владимира Ленина.

Армия и оружие Российские силы ПВО отразили атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии Российские силы ПВО отразили атаку террористов на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообщает пресс-служба Миноброны РФ.

Политика Порошенко резко обеднел во время президентства, узнал Bloomberg Отмечается, что за время президентства чистый капитал Порошенко сократился на 40% до $705 млн.

Политика Суд в Армении прекратил производство по делу экс-президента Кочаряна Производство по уголовному делу против бывших президента Армении Роберта Кочаряна, вице-премьера Армена Геворкяна, министра обороны Сейрана Оганяна и генсека ОДКБ Юрия Хачатурова прекращено и направлено в Конституционный суд.

Происшествия «Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.

Спорт Авербух готов помогать Медведевой с программами до конца ее карьеры Хореограф Илья Авербух готов помогать двукратной чемпионке мира по фигурному катанию Евгении Медведевой с постановками соревновательных программ до тех пор, пока она не закончит спортивную карьеру.

Происшествия В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс» «Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.

Здоровье В Екатеринбурге начнут ювелирно выжигать рак изотопами В Центре ядерной медицины в Екатеринбурге представили второй ПЭТ/КТ-сканер.

Общество Жена Зеленского подражает Меланье Трамп Звездный стилист Анвар Очилов с сожалением отметил в разговоре с ТВЦ.RU, что жена нового президента Украины Елена Зеленская копирует образ первой леди США Меланьи Трамп.

Спорт Двое российских биатлонистов дисквалифицированы на год «Российский союз биатлонистов на основании и во исполнение решения РАА „РУСАДА“ принял решение дисквалифицировать спортсмена Буртасова Максима на 1 год за нарушение п. 2.4 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 11 апреля 2019 года», — уточняется в сообщении.