Происшествия

МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителейВедомости 07:42

МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
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МВД предложило отбирать автомобили за пьяное вождение

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МВД предложило конфисковывать машины у пьяных водителей

Коммерсантъ09:21
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 11:45, Ашберн
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Выручка Xiaomi в I квартале подскочила на 27%

Выручка Xiaomi в январе-марте выросла на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 43,8 млрд юаней ($6,3 млрд).
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Россияне обыграли Швейцарию на ЧМ по хоккею

Сборная России одержала шестую победу подряд на чемпионате мира по хоккею. Команда Ильи Воробьева переиграла Швейцарию - 3:0.
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АвтоВАЗ отзывает более 32 тысяч машин Lada Largus

Компания «АвтоВАЗ» отзывает с российского рынка для ремонта 32 892 автомобиля Lada Largus из-за проблем с тормозами.
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что принял решение подать в отставку с 22 мая.
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Тульский «Арсенал» ведет переговоры о продлении контракта с Беляевым

"Арсенал" ведет переговоры с защитником Максимом Беляевым о продлении контракта, сообщил РИА Новости спортивный директор тульского футбольного клуба Андрей Рудаков.
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Прокуратура отменила дело против оставившей дочь в поликлинике женщины

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 21-летней женщины, которая оставила двухлетнего ребенка в поликлинике.
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Эмилия Кларк трогательно попрощалась с «Игрой престолов»

Британская актриса театра и кино Эмилия Кларк, запомнившаяся многочисленным зрителям исполнением роли Дейенерис Таргариен в фэнтезийной драме «Игра престолов», трогательно попрощалась с культовым сериалом.
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Volkswagen наладит в России производство кроссовера Tharu

Производство новинки наладят на заводе в Нижнем Новгороде. Сборка кроссовера должна начаться в 2020 году.
Обновлено в 11:34
Экономика

Росалкоголь предложил ввести минимальные цены на пиво

Ранее в этом году Минфин разработал проект постановления правительства, который предусматривает, что министерство получит возможность устанавливать минимальные цены на весь алкоголь.
Обновлено в 10:04
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Скарлетт Йоханссон выходит замуж

Американская актриса Скарлетт Йоханссон собирается выйти замуж за американского комика Колина Жоста.
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Британский врач с 23-летней практикой Кит Волверсон (Keith Wolverson) был обвинен в проявлении дискриминации по отношению к мусульманке.
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Ксения Собчак стала генеральным продюсером телеканала «Супер»

Телеведущая Ксения Собчак назначена одним из генеральных продюсеров развлекательного телеканала «Супер», сообщает медиахолдинг «Газпром-Медиа».
Обновлено в 08:22
Культура

В Москве представят спектакль «Евгении Онегины», где все роли исполнят женщины

Премьера спектакля "Евгении Онегины", где все роли исполнят женщины, состоится в Музее современной истории России.
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Политика

Суд в Армении прекратил производство по делу экс-президента Кочаряна

Производство по уголовному делу против бывших президента Армении Роберта Кочаряна, вице-премьера Армена Геворкяна, министра обороны Сейрана Оганяна и генсека ОДКБ Юрия Хачатурова прекращено и направлено в Конституционный суд.
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Происшествия

Три человека погибли при взрыве на заправке в Подмосковье

Три человека погибли и один получил травмы при проведении сварочных работ на автозаправочной станции в подмосковном Серпухове.
Обновлено в 10:15
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Медики назвали опасные заболевания, протекающие бессимптомно

Медики рассказали об опасных заболеваниях, которые могут протекать почти бессимптомно.
Обновлено в 03:59
Политика

Лидер арт-группы «Война» Олег Воротников арестован в Германии

Обновлено в 11:23
Политика

На проходке к Раде Зеленский поцеловал трех мужчин

Избранный президент Украины Владимир Зеленский во время проходки в здание Верховной Рады на свою инаугурацию жал людям руки, фотографировался и поцеловал троих мужчин, стоявших в толпе.
Обновлено в 03:16
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Зеленский задекларировал доходы и имущество

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Космос

Секс с «марсианами» признали опасным

Именно последнее обстоятельство может сделать опасным контакты между землянами и марсианами, что, согласно изданию, «наложит искусственное ограничение на то, как две популяции смогут взаимодействовать и смешиваться».
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В Таджикистане в ходе бунта в колонии погибли 29 заключенных

В колонии строгого режима на западе Таджикистана вспыхнул бунт, в результате которого погибли 29 заключенных.
Обновлено в 00:58
Общество

Васильева прокомментировала ЧП в казанской школе

Ранее МВД Татарстана сообщило, что правоохранители задержали ученика 10-го класса гимназии №7 в Казани, который в середине мая пришел в школу с пневматическим пистолетом и ножом.
Обновлено в 10:30
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Юрий Беляев настоял на венчании с Татьяной Абрамовой

Обновлено в 08:18
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Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и Мамаева

Гособвинение подало жалобу на приговор нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.
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Победителем «Евровидения-2019» стали Нидерланды

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Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации

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Ряд журналистов «Коммерсанта» покинули издание

Как написал на своей странице в Facebook спецкор ИД "Коммерсантъ" Иван Сафронов, он и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов уходят "не по своей воле, а в соответствии с решением акционера, высказавшего серьезные претензии к статье, в которой сообщалось про возможный уход с поста спикера Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко".
Обновлено в 08:39
Происшествия

На озере в Финляндии погиб россиянин

Гражданин России погиб в воскресенье вечером, 19 мая, в Восточной Финляндии в общине Китеэ в результате несчастного случая на озере Пюхяярви.
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Кино

Финал «Игры престолов» не понравился зрителям

Финал сериала «Игра престолов» многие зрители считают неудачным и предлагают переснять.
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