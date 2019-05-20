Происшествия
МВД России предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителейRT на русском 07:47
Как проинформировали в МВД, в марте и апреле в правительство были направлены предложения относительно «законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения».
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МВД РФ предлагает принять закон о конфискации автомобилей у пьяных водителей
Псковская Лента Новостей07:52
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