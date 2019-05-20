Происшествия

МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителейВедомости 07:42

МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
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МВД предложило отбирать автомобили за пьяное вождение

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МВД предложило конфисковывать машины у пьяных водителей

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Спикер Рады Андрей Парубий назвал «веселой» состоявшуюся 20 мая инаугурацию Владимира Зеленского, которая прошла в стенах парламента, передает «112 Украина».
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Активиста наказали штрафом в 100 тысяч за выбитый зуб полицейского

Обновлено в 07:54
Происшествия

В Серпухове три человека погибли при взрыве на АЗС

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Орешкин предложил бороться с собаками на сене

Орешкин предложил рассмотреть вопрос о том, чтобы ввести повышенный налог для тех компаний, которые получили лицензию на разработку месторождения, но по прошествии определенного времени так и не начали его разработку.
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В апреле 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 482,2 тысячи экземпляров.
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Победитель "Евровидения" из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное правило музыкального конкурса — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре.
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Рацион жителей Британии XV века установлен по кухонной утвари

Исследование археологических находок, датируемых XV веком, позволило установить особенности питания англичан, не принадлежавших к привилегированным сословиям.
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Как сообщает Digital Trends, новинка будет основана на Lamborghini Urus ST-X Concept — единственной внедорожной версии гражданоского Urus, предназначенного исключительно для чемпионата, в котором участвует только одна модель.
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Главы СБУ и ССО не отдали честь Зеленскому во время инаугурации

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Суд арестовал мужчину по делу об убийстве помощника прокурора в Москве

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Как пояснил первый секретарь обкома регионального отделения КПРФ Александр Ивачев, помимо роспуска гордумы коммунисты внесли в повестку организацию всенародного голосования по храму святой Екатерины.
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Призёр Олимпийских игр в танцах на льду, известный хореограф Илья Авербух сообщил, что стал постановщиком короткой программы на сезон-2019/20 для двукратного призёра Олимпийских игр, двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.
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