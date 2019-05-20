МВД предложило изымать автомобили у пьяных водителейРИА Новости 07:52

МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей, сообщили РИА Новости в пресс-центре ведомства. В марте и апреле министерство направило соответствующие предложения в правительство.

Кино Кинокритики разгромили финальный эпизод «Игры престолов» Западные кинокритики остались не восторге от последней серии финального сезона "Игра престолов".

Политика В ЕК призвали Зеленского срочно возобновить «газовые» переговоры с РФ Заместитель главы Европейской комиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович призвал киевские власти как можно скорее провести новую министерскую встречу с Россией и ЕС для обсуждения газового транзита.

Футбол Мусаев: Мамаев знал, что его ждут большие проблемы в случае скандала Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отметил, что полузащитник команды Павел Мамаев был осведомлён о том, что его ждут большие проблемы в случае скандала.

Кино Эмилия Кларк трогательно попрощалась с «Игрой престолов» Британская актриса театра и кино Эмилия Кларк, запомнившаяся многочисленным зрителям исполнением роли Дейенерис Таргариен в фэнтезийной драме «Игра престолов», трогательно попрощалась с культовым сериалом.

Космос Незамерзающий океан Плутона объяснили месторождениями метана Новая модель действительно выглядит убедительнее большинства предыдущих: с ее помощью можно объяснить не только то, как небольшой Плутон, несмотря на умеренное тепло от своего ядра, миллиарды лет сохраняет жидкий океан, но и то, почему при этом толщина его ледяной коры так значительно колеблется и, соответственно, почему у него столь сложный рельеф.

Финансы Российский рынок акций начал неделю со смешанной динамики «фишек» По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2571,65 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1256,22 пункта (+0,1%); цены основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 2,8%.

Наука Обогащенный дырками купрат бария оказался высокотемпературным сверхпроводником Физики смогли синтезировать кислород-дефицитный купрат бария Ba2CuO4-y, который становится сверхпроводящим уже при 73 кельвинах.

Армия и оружие Ядерный саркофаг США в Тихом океане пошел трещинами Радиоактивные отходы от испытаний ядерного оружия, которые проводили США во времена холодной войны, могут попасть в Тихий океан, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

Политика Президент Зеленский подписал свой первый указ Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший в понедельник в должность, подписал первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим.

Политика Усманов заявил о непричастности к увольнению журналистов «Коммерсанта» Глава USM Алишер Усманов не имеет отношения к увольнению журналистов газеты «Коммерсантъ».

Политика Лавров прокомментировал слова Зеленского о языковом расколе на Украине Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о преодолении языкового раскола.

Происшествия В Калуге пропал восьмилетний мальчик Правоохранительные органы разыскивают восьмилетнего мальчика, который утром в понедельник ушел в школу и пропал в Калуге, сообщает следственное управление СК РФ.

Общество Во вторник в Петербурге ожидается гроза Во вторник, 21 мая, в Петербурге ожидается плюс 26 градусов и гроза, следует из прогноза Северо-Западного УГМС.

Происшествия Пожар в автосалоне Кемерова ликвидировали Пожар в автосалоне Huyndai на проспекте Октябрьском в Кемерове ликвидирован. Ведутся работы по проливке конструкций сгоревшего здания.

Политика Порошенко сообщил о переезде из администрации президента в офис БПП Бывший украинский президент Пётр Порошенко в своём Twitter сообщил, что переехал из здания администрации главы государства в Киеве в офис Блока Петра Порошенко «Солидарность».

Шоу-бизнес Внучка Михаила Боярского выросла и стала красавицей О внуках, которых Михаилу Боярскому подарила его дочь Елизавета, знают все.

Происшествия «Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.

Политика Гройсман призвал Зеленского предложить кандидатуру на пост премьера Как сообщает украинский телеканал ICTV, написавший прошение об отставке глава кабинета министров Украины Владимир Гройсман после инаугурации Владимира Зеленского призвал нового главу государства оперативно представить кандидатуру на пост премьера.

Авто Renault показала особую версию для моделей Scenic и Grand Scenic Французский автомобильный бренд провел презентацию новых спецверсий для популярных моделей Scenic и Grand Scenic.

Происшествия Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву Позднее адвокат Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что и его защита обжаловала приговор.

Кино В финальной серии «Игры Престолов» обнаружили киноляпы Пользователи социальных сетей обнаружили киноляпы в последней серии заключительного сезона сериала «Игра престолов».

Происшествия В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс» «Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.

Политика В Совбезе ООН заблокировали обсуждение темы украинского закона о языке США, Франция, Великобритания, Польша, Бельгия и Германия заблокировали инициированное Россией экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с принятием на Украине закона о госязыке.