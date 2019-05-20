Происшествия
МВД предложило изымать автомобили у пьяных водителейРИА Новости 07:52
МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей, сообщили РИА Новости в пресс-центре ведомства. В марте и апреле министерство направило соответствующие предложения в правительство.
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МВД РФ предлагает принять закон о конфискации автомобилей у пьяных водителей
Псковская Лента Новостей07:52
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