с чего всё началось

Министерство внутренних дел (МВД) России предложило запретить прохождение техосмотра автомобилям, в которых есть измененные компоненты. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Транспорт Транспорт Авиасообщение с Камчаткой прервано из-за мощного циклона

Транспорт Транспорт Продажа билетов на поезда в Крым начнется 9 декабря 2019 «Дата старта продажи железнодорожных билетов — 9 декабря 2019 года»,— сообщил «РИА Новости» представитель пресс-службы федерального государственного унитарного предприятия «Крымская железная дорога».

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Здоровье Здоровье В Минздраве дали рекомендации по выбору напитков в новогоднюю ночь Брюн уточнил, что сладкий алкоголь наиболее вреден для здоровья, так как увеличивается нагрузка на печень.

Общество Общество Стало известно о значительном улучшении состояния Шумахера Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер больше не прикован к постели. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Общество Общество Охранников на станциях в Японии к Олимпиаде могут заменить роботы Робот с искусственным интеллектом поработал охранником на станции железной дороги Seibu в Японии.

Общество Общество Российские чиновники спилили ель для Нового года на кладбище Главную новогоднюю ель для ледового городка в Стерлитамаке срубили на могиле заслуженного архитектора Юрия Подрядова, где дерево росло 25 лет, передает Proural.

Здоровье Здоровье Голикова рассказала, как в России будут снижать смертность Смертность от первых должна быть снижена на 24 процента, от онкологии - на 8 процентов.

Общество Общество Сын Якунина подал в суд на «Новую газету» 23 ноября иск о защите деловой репутации к «Новой газете» подал и Владимир Якунин.

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Общество Общество Турист уронил телефон в реку с крокодилами и рассмешил Сеть Турист Дилан Роос во время отдыха в Коста-Рике уронил телефон в реку с крокодилами и рассмешил Сеть.