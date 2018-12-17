Общество
Министерство внутренних дел (МВД) России предложило запретить прохождение техосмотра автомобилям, в которых есть измененные компоненты. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Газета.Ru19:45
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с чего всё началось
В соответствии с документом МВД, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, оператор техосмотра перед его началом должен сверить номера кузова, рамы, кабины, шасси транспортного средства и сверить их с данными, которые есть в документе.РБК16:24
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