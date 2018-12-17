Общество

МВД предложило изменить правила техосмотра
РИА Новости
14:52

МВД предложило запретить операторам проводить техосмотр автомобилей без проверки регистрационных документов, сообщается на портале проектов нормативных актов. Авторы предложили обязать проводящих техосмотр специалистов сверять указанные на частях машины номера с данными, содержащимися в документах.
РИА Новости14:52
с чего всё началось
В соответствии с документом МВД, который опубликован
 на портале проектов нормативных правовых актов, оператор техосмотра перед его началом должен сверить номера кузова, рамы, кабины, шасси транспортного средства и сверить их с данными, которые есть в документе.
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