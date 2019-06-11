МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителейREGNUM вчера в 15:58

с чего всё началось

В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств. Проект соответствующего постановления правительства разработало МВД России, сообщает 11 июня пресс-служба ведомства.

Технологии WhatsApp собрался судиться со своими пользователями Популярный мессенджер WhatsApp пригрозил судебными тяжбами тем пользователям, которые нарушают правила использования мессенджера.

Происшествия Названы нарушения разбившегося в Нью-Йорке пилота вертолета Пилот разбившегося в Нью-Йорке вертолета на имел разрешение на управление им в условиях ограниченной видимости.

Транспорт Верховный суд разрешил лишать прав за грязные номера К искажениям в суде отнесли и шторки для номеров, и эклектромагниты. Помехой для идентификации номера также станут листва, снег и грязь.

Футбол Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра Сборная России довела встречу до победы 1:0. Наша команда набрала 9 очков и занимает второе место в группе I.

Музыка Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.

Политика Украина потребовала в Гааге разрешение на добычу газа в Черном море Представляющая Украину на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала предоставить право Киеву добывать газ в Черном море.

Общество В лондонском аэропорту Хитроу появилось новое граффити Бэнкси Новое граффити известного британского стрит-арт художника Бэнкси появилось в аэропорту Хитроу в Лондоне.

Культура Звезда «Голоса» Алексей Сафиулин найден мертвым Звезда "Голоса" Алексей Сафиулин найден мертвым Причина смерти артиста выясняется.

Политика Лукашенко поздравил Путина с Днем России Глава Белоруссии Александр Лукашенко официально поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России.

Авто Nissan GT-R и Nissan Juke уходят из России Компания Nissan завершила поставки кроссовера Juke и спорткара GT-R в Россию.

Происшествия Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.

Авто Новый Mitsubishi ASX появится в продаже в сентябре Mitsubishi объявила комплектации обновленного ASX — известного в США под названием Outlander Sport — для рынка Великобритании, где он появится в дилерских центрах в сентябре 2019 года.

Политика В Киеве предложили новый способ закупки российского газа Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.

Политика Пушков усомнился в словах Макрона о восстановлении отношений с Россией Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о восстановлении отношений с Россией.

Политика В Раде признали телефонный терроризм на территории России «Телефонный терроризм очень развит в нашей стране, потому что у нас идет противостояние с Российской Федерацией», — объяснил депутат.

Политика Токаев принял присягу и вступил в должность президента Казахстана Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу и официально вступил в должность главы государства.

Культура Подмосковный фестиваль соберёт петрушек со всего мира Сообщается, что организатором фестиваля выступает Русский традиционный театр кукол «Петрушка», который в этом году отметил 30-летний юбилей.

Происшествия Уголовное преследование Ивана Голунова прекращено С журналиста Ивана Голунова сняты обвинения в попытке сбыта наркотиков, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.

Шоу-бизнес Продюсер Бари Алибасов пришел в сознание Известный российский продюсер Бари Алибасов, который 6 июня был введен в медикаментозный сон, пришел в сознание.

Происшествия Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой По подозрению в убийстве Исаенковой был задержан глава Раменского района Андрей Кулаков.

Футбол Нойер установил рекорд сборной Германии Сборная Германии в рамках отбора на Евро-2020 разгромила команду Эстонии (8:0). Таким образом, вратарь хозяев Мануэль Нойер сохранил свои ворота в неприкосновенности в 37-й раз в составе национальной сборной.