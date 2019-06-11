Происшествия
МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителейREGNUM вчера в 15:58
В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств. Проект соответствующего постановления правительства разработало МВД России, сообщает 11 июня пресс-служба ведомства.
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с чего всё началось
Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.Известиявчера в 15:29
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Технологии
WhatsApp собрался судиться со своими пользователями
Популярный мессенджер WhatsApp пригрозил судебными тяжбами тем пользователям, которые нарушают правила использования мессенджера.
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Происшествия
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Пилот разбившегося в Нью-Йорке вертолета на имел разрешение на управление им в условиях ограниченной видимости.
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Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ
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Верховный суд разрешил лишать прав за грязные номера
К искажениям в суде отнесли и шторки для номеров, и эклектромагниты. Помехой для идентификации номера также станут листва, снег и грязь.
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Футбол
Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра
Сборная России довела встречу до победы 1:0. Наша команда набрала 9 очков и занимает второе место в группе I.
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Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ»
Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.
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Космос
В США начался прием заявок на турпоездки на МКС
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Политика
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Представляющая Украину на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала предоставить право Киеву добывать газ в Черном море.
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Спорт
Волейболистки России победили Южную Корею в матче Лиги наций
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия
Задержан экс-глава волгоградского следкома калмык Михаил Музраев
Обновлено 10 июня в 14:27
Общество
В лондонском аэропорту Хитроу появилось новое граффити Бэнкси
Новое граффити известного британского стрит-арт художника Бэнкси появилось в аэропорту Хитроу в Лондоне.
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Звезда «Голоса» Алексей Сафиулин найден мертвым
Звезда "Голоса" Алексей Сафиулин найден мертвым Причина смерти артиста выясняется.
Обновлено вчера в 03:38
Армия и оружие
NI назвал российский ПЛ-15 «квантовым скачком»
Журнал The National Interest оценил новый российский пистолет ПЛ-15.
Обновлено в 00:40
Политика
Лукашенко поздравил Путина с Днем России
Глава Белоруссии Александр Лукашенко официально поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России.
Обновлено в 02:26
Общество
Сергей Цивилёв отреагировал на просьбу киселевчан об убежище в Канаде
Обновлено 10 июня в 22:49
Авто
Nissan GT-R и Nissan Juke уходят из России
Компания Nissan завершила поставки кроссовера Juke и спорткара GT-R в Россию.
Обновлено вчера в 23:40
Футбол
Сборная России U-20 проиграла команде ПФЛ. Победный гол забил вратарь со своей половины поля (видео)
В первом туре национальная команда уступила сборной дивизиона Урал-Приволжье (2:3). Победный мяч на счету вратаря «Уфы-2» и сборной ПФЛ Урал-Поволжье Алексея Чернова.
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату
Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.
Обновлено вчера в 16:51
Авто
Новый Mitsubishi ASX появится в продаже в сентябре
Mitsubishi объявила комплектации обновленного ASX — известного в США под названием Outlander Sport — для рынка Великобритании, где он появится в дилерских центрах в сентябре 2019 года.
Обновлено вчера в 04:13
Политика
В Киеве предложили новый способ закупки российского газа
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.
Обновлено в 00:11
Политика
Пушков усомнился в словах Макрона о восстановлении отношений с Россией
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о восстановлении отношений с Россией.
Обновлено вчера в 21:45
Политика
В Раде признали телефонный терроризм на территории России
«Телефонный терроризм очень развит в нашей стране, потому что у нас идет противостояние с Российской Федерацией», — объяснил депутат.
Обновлено в 01:36
Политика
Токаев принял присягу и вступил в должность президента Казахстана
Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу и официально вступил в должность главы государства.
Обновлено в 02:05
Культура
Подмосковный фестиваль соберёт петрушек со всего мира
Сообщается, что организатором фестиваля выступает Русский традиционный театр кукол «Петрушка», который в этом году отметил 30-летний юбилей.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Уголовное преследование Ивана Голунова прекращено
С журналиста Ивана Голунова сняты обвинения в попытке сбыта наркотиков, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 23:45
Шоу-бизнес
Продюсер Бари Алибасов пришел в сознание
Известный российский продюсер Бари Алибасов, который 6 июня был введен в медикаментозный сон, пришел в сознание.
Обновлено вчера в 06:17
Происшествия
Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой
По подозрению в убийстве Исаенковой был задержан глава Раменского района Андрей Кулаков.
Обновлено вчера в 12:19
Футбол
Нойер установил рекорд сборной Германии
Сборная Германии в рамках отбора на Евро-2020 разгромила команду Эстонии (8:0). Таким образом, вратарь хозяев Мануэль Нойер сохранил свои ворота в неприкосновенности в 37-й раз в составе национальной сборной.
Обновлено вчера в 17:33
Общество
Росстат назвал самый популярный возраст россиян для вступления в брак
Росстат определил самый популярный возраст россиян для вступления в брак, согласно данным за 2018 год.
Обновлено вчера в 02:56
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В порту Петербурга нашли 400 кг кокаина
Обновлено вчера в 12:43