Происшествия

МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителейREGNUM вчера в 15:58

В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств. Проект соответствующего постановления правительства разработало МВД России, сообщает 11 июня пресс-служба ведомства.
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с чего всё началось
Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте
 МВД РФ.
Известиявчера в 15:29

Подробнее о событии

МВД предложило дополнить правила выявления пьяных за рулем двумя тестами

РБКвчера в 18:36

Полиция предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей

РЕН ТВвчера в 14:33

Проверку водителей на опьянение захотели дополнить

Lenta.ruвчера в 15:43

МВД предложило дополнительный тест для выявления пьяных за рулем

Интерфаксвчера в 15:32

МВД подготовило дополнения к правилам освидетельствования водителей

РИА Новостивчера в 15:31

МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей

Известиявчера в 15:29

Перечень признаков опьянения водителей собираются расширить

Газета.Ruвчера в 16:43
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Технологии

WhatsApp собрался судиться со своими пользователями

Популярный мессенджер WhatsApp пригрозил судебными тяжбами тем пользователям, которые нарушают правила использования мессенджера.
Обновлено в 02:18
Происшествия

Названы нарушения разбившегося в Нью-Йорке пилота вертолета

Пилот разбившегося в Нью-Йорке вертолета на имел разрешение на управление им в условиях ограниченной видимости.
Обновлено в 02:06
Футбол

Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ

Обновлено вчера в 14:18
Транспорт

Верховный суд разрешил лишать прав за грязные номера

К искажениям в суде отнесли и шторки для номеров, и эклектромагниты. Помехой для идентификации номера также станут листва, снег и грязь.
Обновлено вчера в 20:12
Футбол

Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра

Сборная России довела встречу до победы 1:0. Наша команда набрала 9 очков и занимает второе место в группе I.
Обновлено вчера в 16:39
Музыка

Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ»

Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.
Обновлено 10 июня в 11:35
Космос

В США начался прием заявок на турпоездки на МКС

Обновлено вчера в 15:15
Политика

Украина потребовала в Гааге разрешение на добычу газа в Черном море

Представляющая Украину на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала предоставить право Киеву добывать газ в Черном море.
Обновлено вчера в 17:23
Спорт

Волейболистки России победили Южную Корею в матче Лиги наций

Обновлено вчера в 13:18
Происшествия

Задержан экс-глава волгоградского следкома калмык Михаил Музраев

Обновлено 10 июня в 14:27
Общество

В лондонском аэропорту Хитроу появилось новое граффити Бэнкси

Новое граффити известного британского стрит-арт художника Бэнкси появилось в аэропорту Хитроу в Лондоне.
Обновлено в 00:06
Культура

Звезда «Голоса» Алексей Сафиулин найден мертвым

Звезда "Голоса" Алексей Сафиулин найден мертвым Причина смерти артиста выясняется.
Обновлено вчера в 03:38
Армия и оружие

NI назвал российский ПЛ-15 «квантовым скачком»

Журнал The National Interest оценил новый российский пистолет ПЛ-15.
Обновлено в 00:40
Политика

Лукашенко поздравил Путина с Днем России

Глава Белоруссии Александр Лукашенко официально поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России.
Обновлено в 02:26
Общество

Сергей Цивилёв отреагировал на просьбу киселевчан об убежище в Канаде

Обновлено 10 июня в 22:49
Авто

Nissan GT-R и Nissan Juke уходят из России

Компания Nissan завершила поставки кроссовера Juke и спорткара GT-R в Россию.
Обновлено вчера в 23:40
Футбол

Сборная России U-20 проиграла команде ПФЛ. Победный гол забил вратарь со своей половины поля (видео)

В первом туре национальная команда уступила сборной дивизиона Урал-Приволжье (2:3). Победный мяч на счету вратаря «Уфы-2» и сборной ПФЛ Урал-Поволжье Алексея Чернова.
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия

Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату

Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.
Обновлено вчера в 16:51
Авто

Новый Mitsubishi ASX появится в продаже в сентябре

Mitsubishi объявила комплектации обновленного ASX — известного в США под названием Outlander Sport — для рынка Великобритании, где он появится в дилерских центрах в сентябре 2019 года.
Обновлено вчера в 04:13
Политика

В Киеве предложили новый способ закупки российского газа

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.
Обновлено в 00:11
Политика

Пушков усомнился в словах Макрона о восстановлении отношений с Россией

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о восстановлении отношений с Россией.
Обновлено вчера в 21:45
Политика

В Раде признали телефонный терроризм на территории России

«Телефонный терроризм очень развит в нашей стране, потому что у нас идет противостояние с Российской Федерацией», — объяснил депутат.
Обновлено в 01:36
Политика

Токаев принял присягу и вступил в должность президента Казахстана

Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу и официально вступил в должность главы государства.
Обновлено в 02:05
Культура

Подмосковный фестиваль соберёт петрушек со всего мира

Сообщается, что организатором фестиваля выступает Русский традиционный театр кукол «Петрушка», который в этом году отметил 30-летний юбилей.
Обновлено в 01:38
Происшествия

Уголовное преследование Ивана Голунова прекращено

С журналиста Ивана Голунова сняты обвинения в попытке сбыта наркотиков, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 23:45
Шоу-бизнес

Продюсер Бари Алибасов пришел в сознание

Известный российский продюсер Бари Алибасов, который 6 июня был введен в медикаментозный сон, пришел в сознание.
Обновлено вчера в 06:17
Происшествия

Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой

По подозрению в убийстве Исаенковой был задержан глава Раменского района Андрей Кулаков.
Обновлено вчера в 12:19
Футбол

Нойер установил рекорд сборной Германии

Сборная Германии в рамках отбора на Евро-2020 разгромила команду Эстонии (8:0). Таким образом, вратарь хозяев Мануэль Нойер сохранил свои ворота в неприкосновенности в 37-й раз в составе национальной сборной.
Обновлено вчера в 17:33
Общество

Росстат назвал самый популярный возраст россиян для вступления в брак

Росстат определил самый популярный возраст россиян для вступления в брак, согласно данным за 2018 год.
Обновлено вчера в 02:56
Происшествия

В порту Петербурга нашли 400 кг кокаина

Обновлено вчера в 12:43
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