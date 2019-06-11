Происшествия

МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителейREGNUM 15:58

В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств. Проект соответствующего постановления правительства разработало МВД России, сообщает 11 июня пресс-служба ведомства.
Читать в источнике
с чего всё началось
Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте
 МВД РФ.
Известия15:29

Подробнее о событии

МВД предложило дополнить правила выявления пьяных за рулем двумя тестами

РБК18:36

Перечень признаков опьянения водителей собираются расширить

Газета.Ru16:43

МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей

Известия15:29

МВД предложило дополнительный тест для выявления пьяных за рулем

Интерфакс15:32

МВД подготовило дополнения к правилам освидетельствования водителей

РИА Новости15:31

Проверку водителей на опьянение захотели дополнить

Lenta.ru15:43

Полиция предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей

РЕН ТВ14:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 23:41, Ашберн
Политика

Тимошенко заявила о «падении» экономики Украины

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявил, что экономика Украины "стагнирует и падает". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 21:51
Происшествия

Уголовное дело Ивана Голунова прекращено

Обновлено в 11:59
Шоу-бизнес

L’One ушел из Black Star со скандалом

Рэпер L'One (Леван Горозия) подтвердил информацию о своем уходе с лейбла Black Star, передает издание Super.
Обновлено в 09:52
Гаджеты

Наследник iPhone XR может стать рекордсменом по автономности среди всех iPhone

Наследник iPhone XR, который ожидается к выпуску осенью, может получить рекордное время автономной работы среди всех смартфонов Apple.
Обновлено в 14:23
Армия и оружие

Первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение армии России

Обновлено в 21:30
Общество

Виктория Скрипаль опубликовала вторую главу своей книги

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях Facebook и "ВКонтакте" в ночь на среду вторую главу своей книги "Беседы с черным котом".
Обновлено в 18:33
Общество

В Екатеринбурге учительница заставила первоклашек писать грубое слово

Учителю екатеринбургского лицея объявили выговор за то, что она заставила первоклассников писать на доске грубое слово.
Обновлено в 08:47
Происшествия

Следствие допустило версию «коммерческого заказа» в деле Голунова

Следствие рассмотрит версию «коммерческого заказа» уголовного дела против корреспондента сетевого издания Meduza Ивана Голунова, которого подозревали в распространении наркотических средств.
Обновлено в 15:20
Космос

Новое исследование сужает поиск продвинутой жизни во Вселенной

Обновлено вчера в 15:16
Музыка

Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ»

Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия

У убитой любовница экс-главы Раменского района был ВИЧ, узнали СМИ

Убитая любовница экс-главы Раменского района Андреяы Кулакова Евгения Исаенкова была ВИЧ-инфицирована, сообщает РЕН со ссылкой на данные результатов судебно-медицинской экспертизы.
Обновлено в 12:25
Футбол

Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ

Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.
Обновлено в 14:18
Происшествия

Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату

Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.
Обновлено в 16:51
Общество

Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска

Жителям Киселевска, которые записали видеообращение к премьер-министру страны Джастину Трюдо, рассказали, смогут ли они получить статус беженцев и что для этого нужно сделать.
Обновлено в 07:22
Политика

Депутат Рады заявила об абсурде в политике Зеленского

На Украине наблюдается абсурдное продолжение политики режима Петра Порошенко действующим президентом страны Владимиром Зеленским, заявила депутат Верховной рады от партии партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Наталья Королевская в беседе с журналистами телеканала NewsOne.
Обновлено в 21:39
Политика

Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип

В соцсетях про Латвию пишут, что у нее ничего, кроме шпрот и бальзама, нет, однако это не так, заявил посол прибалтийской республики в России Марис Риекстиньш в интервью журналу "Открытый город".
Обновлено в 20:09
Здоровье

Врач рассказал, могут ли семечки и косточки вызывать аппендицит

Врачи опровергли распространенное мнение о том, что косточки, семечки и их шелуха, скапливаясь в придатке слепой кишки, вызывают аппендицит.
Обновлено в 02:42
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова не исключает версию намеренного отравления отца

Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что только его отец может исключить версию отравления, поэтому необходимо дождаться его полного восстановления.
Обновлено в 13:00
Наука

В Якутии нашли голову волка возрастом 40 тыс. лет

Житель Якутии нашел на берегу реки Индигирка отрубленную волчью голову, которая пролежала до наших дней 40 тыс. лет.
Обновлено в 13:50
Политика

«Малыш Трамп» взлетит над Вашингтоном

Американские антивоенные активисты хотят запустить "малыша Трампа" над Вашингтоном в День независимости.
Обновлено в 23:15
Политика

На место конфликта в Кизляре прибыли дагестанские и чеченские силовики

Напомним, что на окраине Кизляра неизвестные установили дорожный знак, обозначавший, что дорога, ведущая из города в сторону Чечни, пролегает через территорию Шелковского района Чеченской Республики На место конфликта в Кизляре прибыли дагестанские и чеченские силовики, сообщил "АиФ Дагестан" источник в силовых структурах республики.
Обновлено в 09:22
Происшествия

В МЧС дали советы по безопасности во время купания

В МЧС дали советы, как искупаться и остаться в живых. Об этом 12 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 21:26
Финансы

ЦБ намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков

Центральный банк России (ЦБ) намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков, чей показатель долговой нагрузки превысит определенный лимит, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 11:11
Политика

Путин присвоил генеральские звания восемнадцати офицерам МВД

Обновлено в 10:55
Авто

С 1 июля импорт праворульных микроавтобусов в Россию запретят

В Россию запретят ввоз машин с правым расположением руля, в которых больше восьми посадочных мест.
Обновлено в 01:53
Происшествия

Названо нарушение разбившегося в Нью-Йорке пилота вертолета

Обновлено в 23:30
Гаджеты

«Умные» часы Amazfit Verge 2 получили керамический корпус и датчик ЭКГ

Обновлено в 16:07
Общество

Звезды «Уральских пельменей»: «Нетиевский сошел с ума»

В одном из последних интервью Сергей Исаев рассказал о ситуации в коллективе и разбирательствах с бывшим продюсером.
Обновлено в 12:40
Культура

Звезда «Голоса» Алексей Сафиулин найден мертвым

Звезда "Голоса" Алексей Сафиулин найден мертвым Причина смерти артиста выясняется.
Обновлено в 03:38
Экономика

«Сбербанк» запустил переводы денег людям без карт

"Сбербанк" запустил новую услугу - переводы любому человеку с получением наличных в банкомате или офисах банка.
Обновлено в 09:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное